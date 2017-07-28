Mới đây, tâm sự đẫm nước mắt về việc chồng ngoại tình , bỏ đi theo người phụ nữ khác của chị Hoàng Oanh trong một nhóm kín trên Facebook thu hút sự quan tâm lớn của chị em. Cho tới nay, bài đăng có hơn 5 nghìn lượt thích và gần một nghìn bình luận, hầu như ai cũng thông cảm và động viên chị Oanh cố gắng vượt qua và sống hạnh phúc bên con trai nhỏ.

Rồi linh tính của mẹ là đúng. Ngay đêm Noel mẹ gặp hình ảnh Ba và cô ấy ôm nhau dưới gốc cây thông mẹ không hồ nghi nữa. Mẹ gọi Ba về nói cho rõ ngọn ngành rồi có ra sao thì ra. Đêm đó, Ba xuống sân bay về tới nhà khệ nệ bao nhiêu là đồ chơi cho con. Chắc Ba nhớ ra mấy thứ mẹ dỗi hờn lâu nay nên giờ có dịp tranh thủ.

"Từ sau cuối tháng tám Ba về đưa An đi tiêm ngừa rồi bẵng mấy tháng liền không gặp. Mẹ đếm gần 20 cái Chủ Nhật trôi qua mà Ba vẫn chưa về. Lúc alo hỏi thì Ba đổ tại việc quấn chân không thể về thăm con... Hồi đó, mẹ tình nghi Ba có người mới nhưng đứng giữa ranh giới mực thước và bản năng thì mẹ lại theo hướng tích cực là Ba không bao giờ thế! Muốn gì muốn thì báo mẹ một câu chứ. Mẹ không bao giờ lấy tự do của Ba nên cả nhà mình cứ việc nào ra việc nấy.

Hoàng An khi đó mới hơn tám tháng, con ngây ngô không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ cũng không nói vì sợ làm mọi thứ thêm căng thẳng. Nhưng, mấy tháng không gặp, khi Ba đưa tay bế thì An khóc thét ngỡ người lạ. Lúc đó, mẹ quặn lên đau đớn định cất giọng trách Ba: "đó anh thấy chưa? Có đúng là vì mưu sinh vất vả để đổi cảm giác này sao?" Nhưng lại thôi, mẹ nghĩ thẳm sâu lương tâm Ba biết và cũng đau lòng không khác gì mẹ.

Rồi... Sau giây phút ngắn ngủi bồng bế đó, cả đêm Ba bận rộn điện thoại với cô ấy. Mẹ quan sát nhưng vẫn không nói gì vì đấy là việc riêng của Ba. Ông ấy sẽ phải biết làm cách nào định hướng cho mình. Đêm đó, cả nhà nằm với nhau mẹ nghe rõ hơi thở Ba và con quyện vào nhau nồng ấm. Quá lâu rồi chúng ta chưa trải qua cảm giác này. Con đâu biết, lúc quay lưng về phía Ba nước mắt mẹ chảy dài vì sao gia đình mình nên nỗi khi con còn quá nhỏ?

Hôm sau, mẹ pha cafe rủ Ba xuống nhà nói chuyện về chúng ta và cô ấy. Mẹ đủ điềm nhiên cho Ba hiểu rằng sẽ không có sự níu kéo một khi đã hết tình cảm. Mình yêu tự do và tôn trọng quyền dân chủ, mẹ không giữ nếu trái tim Ba muốn đi. Lúc đó, Ba nói còn yêu mẹ và cần xây dựng lại nên sẽ thu xếp rời cô ấy. Rồi con biết không? Ngay lúc đó phone mẹ reo lên cuộc gọi lạ, nghe máy thì cô tự giới thiệu là H, bạn gái của Ba và cần cho được gặp Ba, Mẹ cười rồi chuyển máy, Ba có vẻ lúng túng nhưng vẫn ghì chặt mẹ cố giải thích không có điều gì lay đổ khi Ba quyết trở về hướng gia đình mình. Ừ, mẹ nắm chặt tay và tin Ba.

Chiều và tối ngày 30-12, điện thoại Ba liên tục đổ chuông. Rồi Ba bảo cô ấy đã có mặt Sài Gòn dọa sẽ chết cho vừa lòng các người. Ba bảo mình cùng đi tìm cô. Mẹ lái xe đưa Ba đi, qua vài con phố mẹ vẫn dặn Ba nhắn với cô ấy đừng dại dột, hãy nghĩ tới con gái cần mẹ, nghĩ tới hai đấng sinh thành... Mẹ có lo sợ thật! Rồi, Ba xin mẹ được ở lại trấn an tinh thần cô, Ba sẽ về nhà sớm nhất có thể. Mẹ đau lòng trở về nhà một mình nhưng vẫn làm đúng tâm nguyện Ba. Vậy mà, sau này cô chủ động nhắn tin kể cho mẹ nghe đúng đêm đó họ làm tình với nhau đê mê lắm! Làm gì có tự tử, chuyện cổ tích vậy mẹ cũng tin à? Giờ nghĩ lại, mẹ thấy mình ngây thơ quá phải không?

Nay mẹ viết mấy dòng này kỉ niệm tròn ba tháng ngày Ba trở về với chúng ta. Mẹ nhắc lại lí do vì sao chúng ta có chuyến đi Hà Nội? Vì sao mẹ phải bế con lang thang giữa trời giá lạnh để nhận ra đâu là sự thật và đâu là giẫm nát? Giờ thì tất cả đã qua. Những hờn oán cũng không giúp chúng ta lớn dậy. Mẹ có niềm tự hào với chính bản ngã của mình rằng mẹ không bao giờ nói sai sự thật. Trời cho mẹ đôi mắt và trái tim biết nhìn để cảm nhận trước vạn điều biến đổi. Dẫu có bao nhiêu chuyện xảy ra, vẫn giữ tâm mình định tĩnh. Ít nhất, sống với An và Ba. Mẹ chưa lần hổ thẹn!

Nhưng có một điều mẹ vui hẳn ra khi nghe lời đơm đặt rằng mẹ lấy Ba bằng sự trốn chạy hay cài bẫy như thể An là đứa con vô thừa nhận của họ nội. Rằng, mẹ không danh chánh ngôn thuận thì đừng lên án cô là người thứ ba. Thì thế này, từ nay mình xem như Ba không có mặt trong đời sống chúng ta. Hãy để Ba đi về lối ấy, mình mang ơn Ba gieo hạt lên mẹ cho Hoàng An có mặt. Hãy xem như chúng ta chưa từng có những năm tháng yêu thương bền chặt. Mình sẽ miễn trách nhiệm liên quan về Ba... Như thế, mai sau sẽ chẳng có ai đớn đau hay dằn vặt.

Đường thênh thang phía trước, mẹ nắm chặt tay An băng qua tháng năm sống yên vui bất tận. Nào, con trai. Nếu ngó về phía ấy, mình gửi lời chúc phúc cho Ba và người thương hằng mãi."

Qua tìm hiểu, chị Hoàng Oanh năm nay 36 tuổi, là chủ của một chuỗi các cửa hàng chuyên bán mèo tài lộc của Nhật. Con trai chị, bé Hoàng An đã được hơn 1 tuổi. Tâm sự được chị viết từ vài tháng trước nhưng đến nay mới được đăng tải lên mạng xã hội. Chính chị cũng không ngờ tâm sự của mình lại có sự lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Chị Hoàng Oanh cho biết hiện nay cuộc sống của hai mẹ con đã dần ổn định và bình yên, chị cũng không còn quá bận tâm đến chuyện cũ nữa.

Sau khi đăng tải, rất nhiều chị em phụ nữ khâm phục sự mạnh mẽ và bản lĩnh của chị. Thay vì đi đánh ghen rùm beng, khóc lóc và gây tổn thương đến kẻ thứ ba, chị Oanh chọn cách sống thật tốt, gạt bỏ mọi đớn đau dằn vặt để nuôi con nên người. Thậm chí, chị còn dặn con hãy "gửi lời chúc phúc cho Ba và người thương hằng mãi". Quả thật, hiếm người phụ nữ nào có thể bao dung và mạnh mẽ như vậy.