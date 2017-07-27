Bởi theo chị H., việc đánh ghen um sùm chỉ làm bản thân thêm mất mặt, không những không kéo được chồng về mà còn khiến gia đình tan vỡ khó hàn gắn.

Mới đây, chia sẻ của một phụ nữ tên H. trong nhóm kín trên Facebook về việc chồng đi ngoại tình và cách cư xử cao tay của chị khiến các chị em dậy sóng. Thay vì đánh nhau với kẻ thứ ba, vạch mặt chồng và làm to mọi chuyện, chị chỉ chọn cách im lặng và từ từ tìm hướng giải quyết.

Sau một thời gian dài biết chồng lăng nhăng nhưng không thể nói ra, chị H. đã có cách giải quyết khá thông minh, làm kẻ thứ ba chạy mất dép và chồng quay lại làm người đàn ông mẫu mực.

Cụ thể, câu chuyện chia sẻ như sau:

“Chồng em ngoại tình nhưng về nhà vẫn đối xử tình cảm với vợ. Dù đau đớn nhưng em vẫn im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn tình tứ với chồng. Rồi em tìm mua thuốc trộn vào thức ăn cho chồng. Thuốc này là thuốc dân tộc các mẹ ạ, chỉ ức chế sinh lý tạm thời thôi.

Ba ngày sau, em kiểm tra đã có hiệu quả, “cậu nhỏ” của chồng chẳng lên. Thế là cứ đều đều hai ngày một lần em cho chồng uống thuốc bằng cách trên và vẫn vui vẻ động viên chồng khi chồng tỏ ra buồn bã vì bất lực” - chị H. chia sẻ cách trị chồng lăng nhăng khiến hội chị em thích thú.

Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, chồng chị dù dẫn bồ nhí vào khách sạn cũng chẳng làm ăn gì được, khiến cô bồ bỏ chạy không thương tiếc.

Chị H vui mừng tiết lộ: "Chồng về nhà, em vẫn vui vẻ chăm như chăm trứng. Bồ của chồng sau đó chạy mất dép. Chồng thấy vậy nên tỉnh ra. Anh giao hết nhà cửa, xe cộ cho em vì bảo trên đời này chỉ tin mình em”.

Vậy là chỉ sau 3 tháng kể từ khi chồng ngoại tình, chị H. đã tống khứ được kẻ thứ ba mà chẳng cần đánh ghen rầm rộ. Sau khi biết chắc chồng đã chừa thói gái gú, chị H. bắt đầu ngưng thuốc.

Từ khi "cậu nhỏ" hoạt động lại bình thường, chồng chị vui sướng, hạnh phúc ra mặt. H. cũng giấu biệt kế hoạch của mình, tỏ ra ngạc nhiên khi chồng lấy lại được phong độ đàn ông. Cũng từ đó, chồng H. bỏ hẳn thói lăng nhăng, rất yêu thương vợ con và sống có trách nhiệm.

Ngay sau bài đăng của chị H., các chị em bày tỏ sự thán phục trước mưu đồ quá cao tay. Một bạn bình luận: "Em sẽ học theo chị mới được. Giờ chồng mà léng phéng là mình trị ngay, không cần đánh ghen để hại mình hại người".

Tuy nhiên, cũng không ít người nghi ngờ tác dụng của loại thuốc mà chị H. dùng với chồng có thể gây ra biến chứng nguy hiểm. Đáp lại điều này, H. cho biết mình đã tham khảo qua nhiều người từng sử dụng thuốc trên cho chồng. Thuốc chỉ làm ức chế sinh lý tạm thời, không gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe.