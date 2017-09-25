Cay cú vì 'phi công trẻ' chuẩn bị kết hôn, người phụ nữ hẹn tình nhân ra nhà nghỉ rồi cắt phăng 'của quý'

Xã hội 25/09/2017 13:52

Khi hay tin người yêu phản bội, chuẩn bị cưới người khác, cô gái liền giả vờ hẹn chàng trai ra nhà nghỉ rồi cắt đứt 'của quý' để trả thù.

Chàng trai không thể ngờ rằng chỉ vì lừa dối người yêu mà phải nhận kết cục đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cay cú vì 'phi công trẻ' chuẩn bị kết hôn, người phụ nữ hẹn tình nhân ra nhà nghỉ rồi cắt phăng 'của quý' - Ảnh 1
Vì lừa dối người yêu, chàng trai bị cắt đứt 'của quý' - Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào thứ Ba vừa qua tại Kattaipuram, Ấn Độ. Nạn nhân là anh Irshad, 26 tuổi. Nghi phạm gây ra vụ án là một người phụ nữ 30 tuổi, được cho là người yêu của nạn nhân. Nguyên nhân được xác định là do Irshad phải kết hôn với cô gái khác theo sự sắp đặt của bố mẹ, khiến nghi phạm nổi cơn ghen tuông.

Cay cú vì 'phi công trẻ' chuẩn bị kết hôn, người phụ nữ hẹn tình nhân ra nhà nghỉ rồi cắt phăng 'của quý' - Ảnh 2
Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị ở bệnh viện - Ảnh: Daily Mail

Để thực hiện ý định của mình, người phụ nữ này hẹn nhân tình đến một khách sạn ở Kattipuram để gặp mặt lần cuối. Tại đây, cô dùng dao cắt 'của quý' của Irshad và ngồi chờ cảnh sát đến.

Khi sự việc xảy ra, một người khách nghe tiếng hét liền lao vào phòng đưa Irshad đi cấp cứu tại bệnh viện MiMS, thành phố Kozhikode. Đến nay, nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, người phụ nữ không hề có ý định rời khỏi hiện trường mà bình tĩnh làm việc với cảnh sát. Hiện cơ quan chức năng Ấn Độ vẫn đang tiếp tục thẩm vấn nghi phạm.

Đây không phải là trường hợp bị cắt của quý đầu tiên ở Ấn Độ. Vào tháng 7 vừa qua, tại bang Tamil Nadu, một người vợ đã cắt đứt dương vật của chồng vì ngoại tình.

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