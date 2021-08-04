Cay cú vì chồng bị lập biên bản vi phạm chỉ thị 16, vợ chửi bới rồi 'hùng hổ' xông vào đánh công an

Xã hội 04/08/2021 13:57

Chồng ra ngoài không có lý do chính đáng nên bị lập biên bản vi phạm, vợ liền đi đến chửi bới lực lượng chức năng và đánh cả công an viên.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng ngày 4/8, Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị T. (42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Được biết, trước đó, chiều ngày 3/8, ông N.P.C - chồng bà T. (50 tuổi) đã điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 951 thì gặp Tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4, huyện Phú Tân. Tại đây, tổ tuần tra yêu cầu ông C. dừng lại để kiểm tra vì An Giang đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

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Lực lượng chức năng đang tuyên truyền, giải thích cho bà T. - Ảnh: Vietnamnet

Khi được hỏi về lý do ra đường, ông C. trình bày với Tổ tuần tra rằng: "Do ở nhà buồn nên đến nhà người em chơi”. Căn cứ vào đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính ông C. với lỗi ra đường khi không thật sự cần thiết.

Theo thông tin của Pháp luật TP.HCM, sau khi biết chồng bị lập biên bản, bà T. - vợ ông C., đã đi đến chỗ tổ tuần tra và có liên tục buông nhiều lời lẽ chửi bới thô tục.

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Bà T. xông vào đánh công an - Ảnh: Vietnamnet

Lúc này, lực lượng chức năng đã ra sức giải thích nhưng bà T. vẫn tiếp tục chửi bới và dùng nhiều lời xúc phạm. Khi lực lượng chức năng định cưỡng chế bà T. về trụ sở làm việc thì người phụ nữ này đã xông đến đánh một công an viên. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế bà T. đưa về trụ sở công an.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

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