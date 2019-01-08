Cay cú vì bị nói xấu, góa phụ bỏ thuốc chuột đầu độc cả nhà em dâu

Xã hội 08/01/2019 19:50

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Trương Thị Thu đã bỏ thuốc chuột vào nồi cơm và thức ăn nhằm sát hại gia đình em dâu.

Sáng nay (8/1), TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thu (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Trương Thị Thu và chị Lâm Thị Ngoãn là chị em dâu. Vào khoảng tháng 10/2016, chị Ngoãn nói một số điều không tốt về Thu với gia đình nhà chồng. Bực tức vì bị chồng la mắng, Thu nảy sinh ý định trả thù em dâu.

Khoảng 16 giờ ngày 10/1/2017, Thu đi mua 1 gói thuốc diệt chuột rồi đến nhà chị Ngoãn để nói chuyện. Khoảng 19 giờ, chị Ngoãn có việc đi ra ngoài, để Thu ở nhà một mình. Lúc này, Thu đổ hết gói thuốc diệt chuột đã mua trước đó vào nồi cơm và chảo ếch xào của em dâu rồi bỏ về nhà.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, con trai chị Ngoãn lấy cơm ăn thì phát hiện trên bề mặt cơm và ếch xào có chất bột màu xám, mùi hôi khó chịu, nghi có điều không ổn nên báo cho mẹ biết. Sau khi xem xét, chị Ngoãn nghi ngờ Thu nhân lúc không có ai ở nhà đã bỏ thuốc chuột đầu độc nên trình bào Công an phường 17, quận Gò Vấp.

Công an phường vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, sau đó mời Thu lên trụ sở làm việc. Tại đây, người phụ nữ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cay cú vì bị nói xấu, góa phụ bỏ thuốc chuột đầu độc cả nhà em dâu - Ảnh 1
Bị cáo cho biết rất hối hận với những gì mình gây ra - Ảnh: NLĐ

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thu cho biết mình không có ý định giết cả nhà chị Ngoãn. Lúc xảy ra vụ án do chồng bị cáo mới mất, tâm lý bị cáo không ổn định, nghĩ lại những mâu thuẫn trước đây nên mới bộc phát hành vi.

Thu cho biết rất hối hận với những gì đã gây ra. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì chồng đã mất, con còn nhỏ và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Chị Ngoãn tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh góa bụa của chị dâu, lại thương cháu còn nhỏ không ai chăm sóc nên không yêu cầu bồi thường, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để Thu có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thu gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác, ảnh hưởng xấu tới trật tự an toàn xã hội. Bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, nhưng xét gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo thành khẩn khai báo, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo phạm tội chưa đạt. Từ đó, tuyên phạt bị cáo Thu 10 năm tù về tội giết người.

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Từ khóa:   giết người thuốc chuột đầu độc

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