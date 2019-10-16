Cầu thủ Bùi Tiến Dụng lần đầu khoe mặt quý tử trong ngày Việt Nam đại thắng Indonesia

Xã hội 16/10/2019 11:00

Ngay trong ngày đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước Indonesia, cầu thủ Bùi Tiến Dụng đã tổ chức tiệc khoe quý tử đầu lòng.

Tối qua (15/10), trên trang cá nhân, cầu thủ Bùi Tiến Dụng chính thức chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của quý tử đầu lòng. Trong bữa tiệc mừng con trai tròn 3 tháng này, ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng và người thân, nhiều bạn bè của anh cũng góp mặt, đặc biệt là cầu thủ Hà Đức Chinh.

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Bùi Tiến Dụng và Mai Thùy Trinh hạnh phúc bên con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV

Được biết cậu con trai đầu lòng của chân sút thuộc câu lạc bộ SHB Đà Nẵng có tên là Bùi Tiến Duy, tên thân mật là “Nhím”. Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

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Gia đình tề tựu đông đủ trong ngày vui của Bùi Tiến Dụng - Ảnh: FBNV

Đây là lần đầu tiên chàng cầu thủ sinh năm 1998 khoe ảnh con trai trên trang cá nhân. Trước đó, anh chủ yếu chỉ đăng những ảnh liên quan đến sân cỏ, công việc kinh doanh và một số hình ảnh bạn gái Mai Thùy Trinh. Cách đây ít tháng, Mai Thùy Trinh đã thừa nhận chuyện có thai trên trang cá nhân. 

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Chàng tiền vệ vui vẻ bên cậu con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV

Bên dưới những bức ảnh của Bùi Tiến Dụng, rất đông bạn bè và người hâm mộ để lại lời chúc mừng cho cặp đôi và hết lời khen ngợi bé Nhím. Hầu hết mọi người đều cho rằng cậu bé rất đáng yêu, có khuôn mặt giống bố và hy vọng cậu bé sẽ theo sự nghiệp "quần đùi, áo số" như bố và bác Bùi Tiến Dũng.

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Rất đông cộng đồng mạng, bạn bè gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh: FBNV
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Ngoài ra trong buổi tiệc còn có sự xuất hiện của cầu thủ Bùi Đức Chinh - Ảnh: FBNV

“Bé dễ thương, giống bố quá. Chúc bé mau ăn chóng lớn nhé, lớn nhanh để còn theo nghiệp bóng đá như bố với bác nhé”, Q.D hết lời khen ngợi bé Nhím.

“Chúc mừng gia đình nhé, Dụng nhỏ mà giỏi quá đi. Không biết khi nào mới tới bác Dũng đây”, nhiều cư dân mạng hài hước trêu chọc thủ môn Bùi Tiến Dũng.

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