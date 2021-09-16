'Cậu IT' Nhâm Hoàng Khang thừa nhận 'trò hề' sao kê giả 'ngàn tỷ', dân mạng sục sôi nảy lửa vì lí do cực gắt

Tung một số thông tin rồi giải trích chỉ là 'trò hề' Nhâm Hoàng Khang vừa làm rùm beng trên MXH khiến dân mạng sục sôi.

Sau khi tung sao kê như lời hẹn 3 ngày trước đó, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ tiếp tục đăng một video giải thích tất cả chỉ là một "trò hề" Cậu IT đình đám cho hay: "Sao kê này nó chỉ là trò hề thôi, chứ ai lấy được bên ngân hàng. Các bạn hiểu chưa, cho các bạn cộng trừ thoải mái luôn. Từ đầu đến cuối đây chỉ là một trò hề thôi. Mình muốn nhắn gởi đến các bạn đừng có đòi sao kê tùm lum của người ta. Đừng có vô ngân hàng của người ta phá nữa. Chỉ cần biết một chút tin học là có thể làm được bản sao kê rất đẹp và hoành tráng. Ở đâu ra mà hack ngân hàng, tầm bậy tầm bạ không".

Cậu IT này tung clip cho hay: “Sao kê này nó chỉ là trò hề thôi, chứ ai lấy được bên ngân hàng” (Nguồn: FB Nhâm Hoàng Khang) Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn dẫn một đường link website với caption: "Tự trải nghiệm sao kê tại". Được biết, khi ấn vào đường link này, chỉ cần mỗi lần F5, trang web sẽ hiện ra một bản sao kê khác nhau. Chia sẻ của Nhâm Hoàng Khang Khi Nhâm Hoàng Khang bày ra "trò hề sao kê", dân mạng tỏ ra không mấy hài lòng. Họ kéo nhau vào bình luận: "Sao rảnh mà tạo ra trò hề thế này nhỉ?", "Cũng đoán được là trò hề, hóng xem thế nào thôi", "Đùa á, như trò hề í"...

Từng là chị em thân thiết nhưng sau đó bất ngờ thay vị đại gia H và cậu IT "ruột" Nhâm Hoàng Khang đã trở mặt trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Bà H cho rằng cậu IT bạc tỷ chỉ đáng tuổi con cháu mình cho nên không có quyền dạy đời bà. Trong khi đó, Nhâm Hoàng Khang góp ý thân tình, cho rằng bà H mắc bệnh ngôi sao và cả "tâm bệnh". Màn đấu tố của hai chị em từng có thời gian ‘sống chết có nhau’ trên mạng đã khiến dư luận không biết nghiêng về phe nào. Chàng IT đình đám Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet Trước đó, dù có nhiều chuyện lùm xùm xảy ra như bị kẻ xấu tấn công trang cá nhân và giả danh đặt vòng hoa tang, anh vẫn không nề hà, vẫn theo sát "thần tượng" của mình. Thế nhưng bất ngờ thay, sáng 23/6, bà H đã yêu cầu dừng lại tất cả mọi việc lùm xùm rùm beng trên mạng xã hội suốt 4 tháng qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-it-nham-hoang-khang-thua-nhan-tro-he-sao-ke-gia-ngan-ty-dan-mang-suc-soi-nay-lua-vi-li-do-cuc-gat-424638.html