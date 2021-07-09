Ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết nữ sinh làm lộ đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang trong tinh thần hoảng loạn, có vấn đề về tâm lý, mong cộng đồng mạng giảm bớt lời nói nặng nề.

Vừa qua, vụ việc một thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm lộ đề môn Toán trong giờ thi gây xôn xao dư luận. Cụ thể, thí sinh này người Quảng Bình đã mang điện thoại vào phòng thi, sau đó chụp lại ảnh đề Toán gửi ra ngoài nhờ người thân làm giúp. Sau đó, người này đăng tải lên mạng xã hội vào lúc 15h55 - chỉ cách 5 phút trước khi kết thúc bài kiểm tra. Hình ảnh nữ sinh chụp đề Toán gửi ra ngoài nhờ người làm hộ - Ảnh: Internet Sau quá trình xác minh sự việc, được biết, nữ sinh là học sinh trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình). Chia sẻ với VietNamnet, ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, thí sinh gửi đề Toán ra ngoài nhờ làm hộ là em H.G., học sinh lớp 12A8 của trường. Thầy Trung cho hay, mình không làm nhiệm vụ ở điểm thi của trường mà làm ở điểm thi khác nhưng khi biết tin thì rất buồn và bất ngờ khi biết học sinh trường mình có hành động như vậy. Thầy Trung cho biết: “Không chỉ riêng tôi mà tất cả các thầy cô trong trường đều thấy bất ngờ. Vì G. là học sinh giỏi trong 3 năm liền. Hạnh kiểm cũng đều tốt suốt 3 năm. Khi nghe tin chúng tôi không biết nói gì. Không ai nghĩ được học sinh này lại làm như thế".

Theo Pháp luật và Bạn đọc, nhà trường cũng đã hợp tác cùng với cơ quan chức năng, đồng thời đến nhà học sinh này để thăm hỏi cũng như động viên, trấn an tinh thần. Thầy Trung cho biết thêm, nữ sinh đang trong tinh thần hoảng loạn, có vấn đề về tâm lý, cảm thấy áp lực khi sự việc diễn ra, ngoài ra trường đã cắt cử giáo viên chủ nhiệm theo sát tình hình em học sinh. Mỗi ngày đều gọi điện hoặc tìm thông tin qua bạn bè, gia đình để tránh cho học sinh này có chuyện gì không hay: "Nhà trường đã đến động viên em tạm thời cứ hợp tác đã. Lo giữ gìn sức khỏe, có gì đã có cơ quan chức năng làm việc. Nhà trường cũng nhắn bố mẹ, gia đình luôn bên cạnh động viên em vì sợ sẽ có suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình". Thí sinh làm lộ đề môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang trong trạng thái hoảng loạn - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Trước những bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng về việc nữ sinh gửi đề Toán ra ngoài, thầy Trung mong mọi người có thể giảm bớt nói nặng lời về câu chuyện này. Thầy Trung nói: "Em ấy có suy nghĩ bồng bột. Nhưng sai thì cũng đã sai rồi, không nên có những bình luận tiêu cực để đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tội cho cả em và gia đình nữa. Ở tầm tuổi đó cũng rất dễ có những hành động thiếu kiểm soát".

Sau khi xác định được nữ sinh gửi đề thi ra ngoài nhờ giải hộ, chiều 8/7, Sở GD-ĐT cũng đã yêu cầu Trưởng điểm thi Trường THPT Lệ Thủy đình chỉ thi đối với thí sinh này trước giờ thi môn tiếng Anh. Còn giáo viên trong ca trực đã bị Bộ GD-ĐT yêu cầu làm bản tường trình và không cho phép làm nhiệm vụ thi ở các buổi thi tiếp theo. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra sự việc và sẽ có kết luận điều tra tiếp theo về mặt pháp luật.

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