Cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm như chốn phòng the ở nơi công cộng khiến người xung quanh đỏ mặt ngượng ngùng

Hình ảnh cặp đôi thân mật nơi công cộng, xem quán cà phê như phòng riêng của mình bị cộng đồng mạng "ném đá" không thương tiếc.

Từ trước đến nay, việc các cặp đôi thân mật nơi công cộng thường bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Mọi người cho rằng việc sờ soạng hay ôm hôn nhau quá lâu ở những nơi như quán ăn, quán cà phê là hành vi phản cảm, khiến người xung quanh khó chịu.

Cặp đôi vô tư thân mật nơi công cộng mặc kệ ánh nhìn ái ngại của người xung quanh - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù đã bị chỉ trích nhiều lần nhưng dường như các bạn trẻ vẫn không quan tâm và tiếp tục xem nơi công cộng như chốn riêng tư. Mới đây nhất, hình ảnh một cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm trong quán cà phê lại khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Việc các bạn trẻ vô tư thể hiện tình cảm nơi đông người không còn là chuyện hiếm thấy khiến ai nấy đều ngán ngẩm - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, cặp đôi này sau khi vào quán nước liên tục có những hành vi thân mật như ôm hôn, sờ soạng nhau. Mặc dù xung quanh có khá nhiều người và ai cũng khó chịu với hành vi này nhưng cặp đôi vẫn không quan tâm và thân mật với nhau như thể đó là phòng riêng của mình. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng lên án cặp đôi vô cùng gay gắt.

“Quán cà phê mà hai anh chị này làm như thể đây là phòng riêng của mình. Nhìn thật sự ngứa mắt”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Trước giờ, không ít người bị ăn gạch đá rồi mà sao mấy bạn trẻ vẫn không rút ra bài học cho mình? Muốn thể hiện tình cảm thì nên tìm nơi kín đáo một chút, đừng để ảnh hưởng đến người khác”, một cư dân mạng khuyên.

Nóng mắt với 'bàn tay hư hỏng’ của nam thanh niên mò mẫm dưới áo bạn gái giữa quán cà phê Sài Gòn Dù đang ở giữa quán cà phê đông người nhưng nam thanh niên vẫn vô tư ôm hôn, sờ soạng người yêu khiến ai nhìn thấy cũng “nóng mắt”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-vo-tu-the-hien-tinh-cam-nhu-chon-phong-the-o-noi-cong-cong-khien-nguoi-xung-quanh-do-mat-nguong-ngung-335728.html