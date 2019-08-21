Nóng mắt với 'bàn tay hư hỏng’ của nam thanh niên mò mẫm dưới áo bạn gái giữa quán cà phê Sài Gòn

Dù đang ở giữa quán cà phê đông người nhưng nam thanh niên vẫn vô tư ôm hôn, sờ soạng người yêu khiến ai nhìn thấy cũng “nóng mắt”.

Ngoài việc ăn mặc của chị em phụ nữ thì việc thân mật quá đà của các cặp đôi ở nơi công cộng cũng là một trong những đề tài được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Nhiều người vô tư sờ soạng người yêu ngay giữa chốn đông người, mặc kệ ánh nhìn ái ngại của những người xung quanh.

Nam thanh niên ôm hôn, sờ soạng người yêu ngay giữa quán cà phê - Ảnh: FB

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi thản nhiên ôm hôn, sờ soạng nhau ở một quán cà phê Sài Gòn. Mặc dù trong quán cà phê có rất nhiều người nhưng chàng trai vẫn ôm hôn bạn gái nồng nhiệt. Thậm chí “bàn tay hư hỏng” của anh chàng còn cho hẳn vào trong áo người yêu. Mặc kệ những người xung quanh đang nhìn, cặp đôi vẫn vô tư như đang ở nơi riêng tư. Những hành vi phản cảm này khiến những người có mặt lúc đó không khỏi bức xúc.

Hành vi của cặp đôi bị cộng đồng mạng 'ném đá' kịch liệt - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự vô tư quá đà của nhiều đôi tình nhân hiện nay.

“Thật sự muốn gì thì đi thuê khách sạn mà làm. Chỗ đông người mà cứ làm như đó là nhà nghỉ hay phòng riêng của mình không bằng”, M.K chỉ trích.

“Thật sự không hiểu được giới trẻ ngày nay đang nghĩ gì, quán cà phê mà làm như chốn phòng the. Nhìn mà ngứa hết cả mắt”, một người dùng mạng bức xúc.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cặp đôi nhưng đoạn clip vẫn đang là đề tài được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-mat-voi-ban-tay-hu-hong-cua-nam-thanh-nien-mo-mam-duoi-ao-ban-gai-giua-quan-ca-phe-sai-gon-335139.html