Cảnh báo: Mất tiền oan uổng vì nhờ người lạ lấy lại mật khẩu ứng dụng Bảo hiểm xã hội số

VssID là ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp truy cập các thông tin bảo hiểm qua điện thoại. Do ít sử dụng, nhiều người quên thông tin đăng nhập. Khi chị N. lên Facebook hỏi cách lấy lại mật khẩu, tài khoản tên Giang, tự giới thiệu là nhân viên tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam, đã liên hệ với chị qua Messenger.

Theo thông tin từ VnExpress, vừa qua cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cảnh báo tình trạng một số kẻ mạo danh cơ quan này trên mạng xã hội, lấy lý do hỗ trợ cấp mật khẩu ứng dụng VssID để dụ người lao động chuyển tiền. Một trong những nạn nhân là chị Đào Thị N., công nhân đang làm việc tại Hà Nội, đã chuyển cho kẻ mạo danh 5,9 triệu đồng.

Lấy lý do phòng tránh hồ sơ giả mạo hoặc hồ sơ đi mượn, tài khoản Giang yêu cầu chị N. phải nộp tiền cọc 900.000 đồng, đồng thời gửi ảnh CCCD, mã số sổ BHXH, địa chỉ tạm trú, số điện thoại và và số tài khoản để nhận lại tiền cọc sau này.

Sau khi thực hiện theo yêu cầu, chị N. được phản hồi là nội dung chuyển tiền sai, cần thực hiện lại, đồng thời thông báo chị sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Do không đủ tiền trong tài khoản, chị chuyển vào số tài khoản này 5 triệu đồng và sửa lại nội dung chuyển tiền đúng theo yêu cầu.

Tuy nhiên, tài khoản Giang vẫn yêu cầu chị chuyển đủ số tiền lập tài khoản điện tử nếu muốn nhận lại tiền đặt cọc. Người này thậm chí gọi điện thông báo chị "trốn thuế" và có thể phải bồi thường hàng trăm triệu đồng. Do không còn tiền, chị N. nói chuyện với người quen và biết mình mắc bẫy.

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Việt, không chỉ riêng chị N., thời gian qua, nhiều người dân khác cũng đã phản ánh qua tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam về tình trạng một số đối tượng yêu cầu chuyển tiền phí cấp lại mật khẩu VssID khi tìm hiểu trên mạng xã hội.