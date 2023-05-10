Cảnh báo: Mất tiền oan uổng vì nhờ người lạ lấy lại mật khẩu ứng dụng Bảo hiểm xã hội số

Nhiều người bị lừa chuyển tiền để cấp lại mật khẩu VssID (Bảo hiểm xã hội số).
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Theo thông tin từ VnExpress, vừa qua cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cảnh báo tình trạng một số kẻ mạo danh cơ quan này trên mạng xã hội, lấy lý do hỗ trợ cấp mật khẩu ứng dụng VssID để dụ người lao động chuyển tiền. Một trong những nạn nhân là chị Đào Thị N., công nhân đang làm việc tại Hà Nội, đã chuyển cho kẻ mạo danh 5,9 triệu đồng.
VssID là ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp truy cập các thông tin bảo hiểm qua điện thoại. Do ít sử dụng, nhiều người quên thông tin đăng nhập. Khi chị N. lên Facebook hỏi cách lấy lại mật khẩu, tài khoản tên Giang, tự giới thiệu là nhân viên tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam, đã liên hệ với chị qua Messenger.
Lấy lý do phòng tránh hồ sơ giả mạo hoặc hồ sơ đi mượn, tài khoản Giang yêu cầu chị N. phải nộp tiền cọc 900.000 đồng, đồng thời gửi ảnh CCCD, mã số sổ BHXH, địa chỉ tạm trú, số điện thoại và và số tài khoản để nhận lại tiền cọc sau này.
Sau khi thực hiện theo yêu cầu, chị N. được phản hồi là nội dung chuyển tiền sai, cần thực hiện lại, đồng thời thông báo chị sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Do không đủ tiền trong tài khoản, chị chuyển vào số tài khoản này 5 triệu đồng và sửa lại nội dung chuyển tiền đúng theo yêu cầu.
Tuy nhiên, tài khoản Giang vẫn yêu cầu chị chuyển đủ số tiền lập tài khoản điện tử nếu muốn nhận lại tiền đặt cọc. Người này thậm chí gọi điện thông báo chị "trốn thuế" và có thể phải bồi thường hàng trăm triệu đồng. Do không còn tiền, chị N. nói chuyện với người quen và biết mình mắc bẫy.
Cũng theo thông tin từ Báo Dân Việt, không chỉ riêng chị N., thời gian qua, nhiều người dân khác cũng đã phản ánh qua tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam về tình trạng một số đối tượng yêu cầu chuyển tiền phí cấp lại mật khẩu VssID khi tìm hiểu trên mạng xã hội.
Qua vụ việc này, BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về BHXH, BHYT mà BHXH Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí, do đó bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo.
Việc cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử qua chức năng "Quên mật khẩu" trên ứng dụng VssID hoặc Cổng DVC BHXH Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử).
Trường hợp khi đăng ký tài khoản VssID nhưng chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email với nhiều cách. Như, lập tờ khai TK1-TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, tổ chức dịch vụ thu đang quản lý.
Hoặc thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo Mẫu số 02/SĐ-GD, đến nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp tới Trung tâm dịch vụ hỗ trợ.