Cạn tiền, người mẹ nghèo nuốt nước mắt, định quấn thi thể con đặt vào thùng mì tôm mang về quê

Xã hội 25/10/2023 14:23

Con của chị T.T.T (36 tuổi, công nhân ở Bình Dương) bị suy dinh dưỡng, khi chào đời chỉ nặng hơn 1kg, nằm viện từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Cháu bé mắc đủ thứ bệnh, nhiễm trùng hô hấp, viêm não. 

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Nguyễn Hoàng Nhật, đại diện chuyến xe cấp cứu và mai táng từ thiện Nhật Tâm xác nhận chiều 24/10, anh nhận tin một phụ nữ đang ôm thùng giấy đựng thi thể con trước cổng bệnh viện ở Bình Dương. Sau khi sắp xếp, một xe từ thiện từ TP.HCM sang Bình Dương để đưa gia đình người này về Hậu Giang trong đêm. 

Được biết, trường hợp kể trên là chị T.T.T (36 tuổi, công nhân ở Bình Dương) không thể mua quan tài cho đứa con một tháng tuổi vừa mất. Chị xin một thùng giấy để đặt thi thể con, định ôm về quê lo hậu sự.

Cạn tiền, người mẹ nghèo nuốt nước mắt, định quấn thi thể con đặt vào thùng mì tôm mang về quê - Ảnh 1
Trong túi chỉ còn 900.000 đồng, chị T. (công nhân ở Bình Dương) không thể mua quan tài cho đứa con một tháng tuổi vừa mất - Ảnh: VietNamNet

Con của chị T bị suy dinh dưỡng, khi chào đời chỉ nặng hơn 1kg, nằm viện từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Cháu bé mắc đủ thứ bệnh, nhiễm trùng hô hấp, viêm não. 

Suốt một tháng qua, chi phí điều trị cho bé hơn 30 triệu đồng. Mẹ con chị T. nương tựa vào sự giúp đỡ của các y bác sĩ và những người tốt bụng.

“Tôi sinh con, nằm viện mà không có tiền ăn cơm, bác sĩ cũng thương và hỗ trợ giúp một phần viện phí, bà con xung quanh mỗi người cho 50.000, 100.000 đồng. Nhờ giúp đỡ nên phần gia đình phải đóng khoảng mười mấy triệu đồng. Lúc đưa con về lo hậu sự, trong túi tôi còn 900.000 đồng. Người ta cho cái thùng giấy đựng mì tôm, tôi định quấn con lại rồi đón xe khách về quê chôn”, chị T chia sẻ với nguồn trên. 

Hàng xóm tại khu nhà trọ khi biết tình hình của chị đã vội vàng lên mạng tìm nơi mai táng từ thiện. Chị nhận điện thoại của những người xa lạ trong tâm trạng rối bời.

Khoảng 3 năm trước, cuộc sống ở quê khó khăn đến mức không có gạo ăn, chị từ huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) lên Bình Dương làm công nhân cùng chồng. Hai con lớn 17 tuổi và 12 tuổi cũng bỏ học để phụ cha mẹ kiếm sống. Thời điểm công việc ổn định, cả gia đình thu nhập khoảng 8-9 triệu/tháng, tạm tồn tại được ở xứ lạ.

Bi kịch thất nghiệp ập đến theo cơn suy thoái kinh tế, chị mang thai nhưng ăn uống không đủ, việc làm lúc có lúc không. Cả gia đình trông vào thu nhập của người chồng với khoảng hơn 2 triệu/tháng. Điều an ủi lớn nhất là khu nhà trọ do công ty hỗ trợ nên chị bớt được một gánh nặng tiền bạc.

Đứa con thứ 3 chào đời trong nỗi khó khăn cùng cực của gia đình cũng rời bỏ cha mẹ sau một tháng. Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xác nhận con của sản phụ này đã tử vong vào ngày 24/10 do tình trạng bệnh quá nặng.

Trước đó, dẫn tin từ Dân Việt, đầu tháng 8/2023, cũng từng xảy ra vụ việc tương tự. 

Cụ thể, vợ anh T.M.G (36 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) sinh non khi thai mới 23 tuần tuổi tại một bệnh viện ở Cà Mau, bé rất yếu. Vì muốn đưa con lên cấp cứu tại TP.HCM, anh G đã được một bác sĩ tại Cà Mau cho số điện thoại liên hệ xe cấp cứu.

Phía nhà xe báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe cấp cứu từ Cà Mau lên TP.HCM, anh G trả trước 50%, đến bệnh viện phải đưa nốt 50% còn lại.

Vì muốn cứu con, anh vay mượn khắp nơi để có đủ tiền xe. Tối 5/8, cha con anh G được xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau khi nhập khoa Cấp cứu, đến ngày 6/8 bé được chuyển sang khoa Hồi sức sơ sinh. Do tình trạng quá nặng, ngày 8/8, bé tử vong.

Sau khi trả các khoản viện phí, điều trị, anh G đã cạn kiệt tiền, quấn con trai trong tấm chăn, anh bế bé xuống nhà đại thể của Bệnh viện Nhi đồng 1 để làm thủ tục. Anh dự định cho con vào thùng xốp rồi ôm con lên xe khách để về Cà Mau.

Cạn tiền, người mẹ nghèo nuốt nước mắt, định quấn thi thể con đặt vào thùng mì tôm mang về quê - Ảnh 2
Hợp đồng thuê xe cấp cứu của anh G - Ảnh: Dân Việt

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, theo hợp đồng của nhà xe mà gia đình bệnh nhi cung cấp, hành trình thỏa thuận là từ Cà Mau lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) với giá 16 triệu đồng. Tuy nhiên, xe đưa cha con anh G đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10) nên đòi thêm người nhà 1 triệu đồng. Trong khi giá trung bình một chuyến xe cấp cứu từ các tỉnh lên TP.HCM chỉ trong khoảng 6-7 triệu đồng.

Sau khi nắm được thông tin, phòng Công tác xã hội đã liên hệ xe cấp cứu, mua quan tài và đưa cha con anh G về quê hoàn toàn miễn phí.

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn tin tức đời sống tin tức xã hội

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