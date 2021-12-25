Cần Thơ: Xem xét xử lý những trường hợp từ chối tiêm vaccine, đảm bảo đúng tiến độ tiêm chủng

Xã hội 25/12/2021 08:32

Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện chiến dịch tiêm chủng, chậm nhất 31/12/2021 hoàn thành tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 24/12, UBND TP. Cần Thơ ban hành Công văn số 6574 về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn trên địa bàn tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế; Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND quận/huyện cần khẩn trương thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine, tổ chức tiêm an toàn, đảm bảo tiến độ. Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên; không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022.

Cần Thơ: Xem xét xử lý những trường hợp từ chối tiêm vaccine, đảm bảo đúng tiến độ tiêm chủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chủ động có kế hoạch, phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Công văn nêu:

“Bảo đảm tiến độ tiêm vaccine khi được phân bổ; xác định trách nhiệm cá nhân và tập thể khi không hoàn thành nhiệm vụ; tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tổ chức các tổ lưu động để vận động người dân và tiến hành tiêm vaccine. Xem xét xử lý với những trường hợp người dân không chịu tiêm vaccine (trừ người chống chỉ định tiêm)”.

Cạnh đó, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP tham khảo, lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp và bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn.

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