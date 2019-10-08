Cần Thơ: Con trai cầm búa đánh mẹ tử vong

Xã hội 08/10/2019 15:17

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thì phát hiện bà cụ 71 tuổi bị con trai dùng búa đánh trọng thương nằm giữa nhà và tử vong sau đó không lâu. Vụ án con giết mẹ đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trương Minh Thường (SN 1970, ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) để điều tra vụ án con giết mẹ.

Theo điều tra ban đầu, trưa 25/9/2019, người dân tại ấp 5, xã Thạnh Phú nghe tiếng bà Lê Thị Tấm (SN 1948, mẹ ruột Thường) la hét thất thanh "Trời ơi, chết tôi rồi!" nên chạy sang kiểm tra. Lúc này, bà nằm bất động trên sân trước nhà, phần đầu chảy nhiều máu. Còn Trương Minh Thường thì đang nằm võng phía trước nhà, dưới võng là cây búa đóng đinh, lưỡi bằng kim loại.

Phát hiện người dân đưa bà Tấm đi cấp cứu, Thường liền cầm cây búa truy đuổi rồi trở lại võng nằm tiếp và để cây búa dưới nền gạch.

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Hung khí vụ án con giết mẹ ở Cần Thơ - Ảnh: FB

Sau đó, bà Tấm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, đến ngày 26/9/2019 thì tử vong.

Được biết, Trương Minh Thường bị tâm thần khoảng 20 năm nay. Hiện công an TP. Cần Thơ đã bắt giam nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ án con tâm thần giết mẹ.

Cuối tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Thưa Niê (SN 1999, trú ở buôn Tơng Sing, xã EaĐar, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk). Vụ án con giết mẹ này từng khiến dư luận xã hội rúng động.

Theo cáo trạng, Y Thưa sống với mẹ ruột là bà H’Niêr Niê (SN 1972). Bà H’Niêr bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần mức độ nặng nên hàng ngày thường xuyên chửi mắng, la hét.

Tối 24/1/2019, Y Thưa đi chơi về rồi lên giường đi ngủ nhưng bà H’Niêr lớn tiếng la hét khiến nam thanh niên không ngủ được. Bực tức, Y Thưa lấy sợi dây thắt lưng đánh và siết cổ mẹ đến chết.

Sáng hôm sau, bà ngoại của Y Thưa sang nhà thì phát hiện con gái mình đã tử vong nên trình báo công an. Chiều cùng ngày, Y Thưa đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án cùng lời khai của bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Y Thưa Niê 20 năm tù về tội giết người.

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