Theo điều tra, Vân và vợ là Phạm Huỳnh Em (SN 1997, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) làm nghề chở thuê bằng ghe trên sông.

VKSND TP. Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Khánh Vân (SN 1997, ngụ khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội giết người .

Khoảng 11 giờ 40 ngày 2/5/2020, trong lúc đang chờ lấy hàng hóa trên sông Hậu (thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), Vân thấy Em nằm võng và mải chơi điện thoại nên cả hai phát sinh cãi vã.

Thời gian gần đây, Vân nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chồng đâm vợ dã man vì mải xem điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc bực tức, Vân cầm dao chém vào đầu và cổ chị Huỳnh Em. Mặc vợ kêu cứu, Vân vẫn tiếp tục chém nhiều nhát nữa vào người nạn nhân cho đến khi cây dao bị rơi xuống ghe. Sau đó, Vân tiếp tục đi lấy một con dao khác đâm xuyên cổ vợ. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy đến can ngăn thì thấy Vân cầm dao tự cắt cổ rồi nhảy xuống sông tự sát.

Người dân nhảy xuống cứu Vân lên bờ rồi đưa hai vợ chồng vào bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của Vân đã ổn định, còn chị Huỳnh Em vẫn đang được điều trị. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Năm 2019, tại Cần Thơ cũng xảy ra trường hợp chồng sát hại vợ dã man. Theo điều tra, Đặng Văn Bé Hai (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và chị Q. (31 tuổi) là vợ chồng và sinh sống tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Từ tháng 10/2019, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Q. đã gửi đơn xin ly hôn. Trong thời gian chờ tòa xét xử, chị Q. dọn về nhà cha mẹ sống.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/12/2019, Hai điện thoại cho chị Q. để hỏi thăm con thì xảy ra cãi vã.

Sau đó Hai thủ dao trong người rồi điều khiển xe máy đến nhà chị Q. Đến nơi, Hai thấy chị Q. đang mở cổng định đi ra ngoài thì nghĩ vợ đi chơi với người đàn ông khác trong khi chưa ly hôn với mình nên bực tức xô chị Q. ngã xuống nền nhà. Hai cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Q.

Hàng xóm nghe tiếng la nên chạy sang xem và truy hô. Hai vứt dao tại hiện trường lấy xe máy bỏ trốn về phòng trọ. Chị Q. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Hai bị truy tố tội giết người.