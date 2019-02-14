Cằn nhằn chuyện ăn nhậu, vợ bị chồng đánh nhập viện đúng dịp Lễ tình nhân

Xã hội 14/02/2019 16:21

Chẳng những không được nhận quà, người vợ còn bị chồng đánh đến nhập viện đúng dịp Lễ tình nhân khiến nhiều người xót xa.

Nhân dịp Lễ tình nhân 14/2, mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh tặng hoa, quà, tỏ tình đầy ngọt ngào khiến người xem không khỏi ghen tị. Thế nhưng người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây chẳng những không nhận được món quà lãng mạn nào mà còn bị chồng đánh đến thâm tím mình mẩy khiến mọi người không khỏi chạnh lòng.

"9 năm cưới nhau và đây là lần đầu tặng 'quà' 14/2. Ngày còn bé thấy ba đánh mẹ, cảm thấy rất ghét đàn ông vũ phu. Khi lấy chồng chỉ mong được chồng hết lòng yêu thương. Thế mà chỉ vì cuộc ăn nhậu với bạn bè, về vợ hỏi mấy câu mà đánh, đá liên hồi thế này. Lúc này mình chỉ ước có sức mạnh thật nhiều để đánh lại luôn. 

Giờ hai mặt con rồi thì biết tính sao đây các mẹ ơi? Ở không được mà bỏ đi thì tội con quá. Lúc bị đánh em nói không ra lời, vậy mà nó còn đá thêm mấy phát vào cổ. Lúc đi bệnh viện cũng chỉ có mình em nằm khóc cả đêm. Mối hận này em nuốt ngược vào trong vĩnh viễn không quên", lời tâm sự của chị T. khiến người đọc nhói lòng.

Cằn nhằn chuyện ăn nhậu, vợ bị chồng đánh nhập viện đúng dịp Lễ tình nhân - Ảnh 1
Hình ảnh thân thể bầm tím được chị T. đăng tải khiến người xem xót xa - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện của chị T. đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ chị em phụ nữ, cánh mày râu cũng cực lực lên án hành động vũ phu của chồng chị T.

"Vì anh em bạn bè mà đánh vợ thì không thể chấp nhận được. Bây giờ thử lăn ra ốm xem người hầu hạ, chăm sóc mình là vợ hay là anh em", tài khoản T.M. bình luận.

"Hôm nay là Lễ tình nhân, người ta thì được tặng hoa tặng quà, còn chị lại bị chồng đánh đến nông nỗi này. Làm phụ nữ khổ thật đấy, lúc nào cũng nhịn nhục vì chồng vì con. Nếu may mắn lấy được người đàn ông trân trọng mình thì còn đỡ. Còn không thì đúng là công cốc", tài khoản K.H. bày tỏ.

"Tôi cũng đã lấy vợ, cuộc sống vợ chồng không thể tránh được cãi vã, xích mích. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi ra tay đánh vợ. Đàn ông có sức mạnh là để bảo vệ người phụ nữ của mình chứ không phải để chà đạp, vùi dập. Chồng chị thật không đáng mặt đàn ông", tài khoản P.T. bức xúc.

Hiện bức ảnh trên vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của mọi người.

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