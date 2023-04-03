Hội đồng xét xử (HĐXX) do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa. Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập 642 người là bị hại, 70 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, 10 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 5/4, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ cháy chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt quận 8, TPHCM) vào đêm 23/8/2018. Bị cáo Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH XD TMDV SX Hùng Thanh) và Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động, nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục, dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống PCCC không có tác dụng, gây hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, khoảng 1 giờ 15 ngày 23/3/2018, lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block A, chung cư Carina từ chân 1 xe máy của người dân. 3 phút sau, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi lửa bùng lên cao ngang ống thông gió ở tầng hầm. Đến 1giờ 23 phút, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luồng khí nóng, độc luồn theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư, khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương. Tổng tài sản bị thiệt hại là 126 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina (TPHCM) năm 2018 - Ảnh: Tiền Phong

Cận ngày xét xử, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tùng), đã nộp cho HĐXX và chủ tọa Phạm Lương Toản kiến nghị về việc bỏ lọt tội phạm.

Theo đơn của luật sư Công, kết luận điều tra và cáo trạng nêu nguyên nhân gây cháy là bởi xe Attila của khách để trong hầm xe bắn tia lửa điện, gây cháy nhỏ tại chỗ rồi vài phút sau bắt cháy sang các xe bên cạnh. Sau gần 9 phút thì vùng cháy bùng lên lửa ngọn lớn và không thể dập. Khói luồn theo các cửa thoát hiểm vào cầu thang thoát hiểm cùng lúc người dân thoát ra ở đây, nên làm 12 người chết do khói và 1 người chết do nhảy lầu thoát thân. Thời gian khi tia lửa bật ra từ xe Attila đến khi bùng lên lửa ngọn là gần 9 phút nhưng không có bảo vệ nào phát hiện vì bộ phận bảo vệ thiếu 2 vị trí (24/24), trong đó có 1 vị trí ở gần vị trí xe Attila.

Trong khi đó, theo hợp đồng dịch vụ bảo vệ quy định, hầm xe có bảo vệ thường xuyên đi tuần tra tất cả các khu vực. Chỉ cần có sự tuần tra của bảo vệ và phát hiện sớm trong vài phút đầu thì vụ cháy đã được ngăn chặn. Mặt khác, Quản lý và bảo vệ chung cư đã mở cửa thoát hiểm 14 tầng lầu (trong khi quy định PCCC thì cửa này phải luôn đóng và chỉ được mở 1 chiều). Vì vậy khi cháy ở hầm xe thì khói thốc vào cầu thang thoát hiểm xông lên các tầng, gặp dân chạy nạn làm họ ngạt mà chết.

Ngoài ra, theo luật sư thì cáo trạng chưa xem xét trách nhiệm của ông Trần Kim Lương (người trực tiếp quản lý, điều hành và theo dõi mọi hoạt động tại chung cư Carina); Công ty Bảo vệ Gia Khang, Công an quận 8 (TPHCM) - đơn vị phụ trách PCCC, nhất là khi hồ sơ về PCCC của chung cư Carina lưu tại Công an quận 8 cho rằng đã kiểm tra hệ thống PCCC và đạt mọi tiêu chí về PCCC. “Nếu đơn vị này (Công an quận 8) làm đầy đủ chức năng, kiểm tra đúng thực tế thì các thông tin về hệ thống PCCC của Carina sẽ được chủ đầu tư khắc phục, hoàn thiện để khi có sự cố cháy, hệ thống chữa cháy tự động sẽ hoạt động hiệu quả” - luật sư nêu trong bản kiến nghị.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm block A chung cư rồi nhanh chóng lan rộng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, trước đó, phiên tòa đã bị hoãn vì nhiều lý do. Phiên tòa lần này dự kiến kéo dài đến ngày 10/4, do thẩm phán, chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Bị cáo Tùng có năm luật sư bào chữa, bị cáo Tuấn có một luật sư bào chữa và Công ty Hùng Thanh có bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Vào tháng 2/2022, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ cháy chung cư Carina Plaza tại 1648 Võ Văn Kiệt quận 8, làm 13 người chết, 60 người bị thương.

Vào tháng 9-2022, TAND TP.HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung xác định rõ thiệt hại trong vụ án số tiền hơn 126 tỉ đồng cụ thể là như thế nào.

VKS cũng xác định Công ty Hùng Thanh đã bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 119 tỉ đồng.