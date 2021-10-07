Các siêu cường quốc đua nhau đặt mua thuốc Monlnupiravir, phía Việt Nam có hành động gì?

Theo thông tin từ Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 7/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết Việt Nam có kế hoạch tìm kiếm nguồn cung thuốc Molnupiravir hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Xác định thuốc điều trị và vaccine là những giải pháp quyết định để kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã sớm chỉ đạo các cơ quan đại diện ở nước ngoài tìm hiểu tình hình phát triển các loại thuốc điều trị trên thế giới, thông tin và hỗ trợ Bộ Y tế tìm kiếm các loại thuốc tiềm năng, được đánh giá là có hiệu quả cao để xem xét nghiên cứu và thử nghiệm tại Việt Nam. Việc tiếp cận nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Thuốc Molnupiravir đang được các nước chạy đua đặt hàng. Ảnh: Internet

Về câu hỏi, rằng vaccine Medigen do Đài Loan (Trung Quốc) tự nghiên cứu và phát triển có được công nhận khi Việt Nam nghiên cứu "Hộ chiếu vaccine" với các quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa ra các quy định về nhãn hiệu vaccine mà khách nhập cảnh cần tiêm hay không, bà Hằng cho biết: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và còn lâu dài, không thể chấm dứt tuyệt đối, Chính phủ Việt Nam đã thống nhất chuyển chủ trương từ không Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, nghĩa là vừa phòng, chống dịch một cách hiệu quả vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.