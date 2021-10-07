Các siêu cường quốc đua nhau đặt mua thuốc Monlnupiravir, phía Việt Nam có hành động gì?

Hiện đang có nhiều quốc gia đang chạy để đua đặt mua loại thuốc Molnupiravir, đây chính là một loại thuốc uống chữa Covid-19 của hãng dược Mỹ Merck, sau khi loại thuốc này cho kết quả khả quan trong thử nghiệm lâm sàng. Trước tình hình đó, đại diện phía Bộ Ngoại giao cũng đã lên tiếng về việc này.
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Theo thông tin từ Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 7/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết Việt Nam có kế hoạch tìm kiếm nguồn cung thuốc Molnupiravir hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Xác định thuốc điều trị và vaccine là những giải pháp quyết định để kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã sớm chỉ đạo các cơ quan đại diện ở nước ngoài tìm hiểu tình hình phát triển các loại thuốc điều trị trên thế giới, thông tin và hỗ trợ Bộ Y tế tìm kiếm các loại thuốc tiềm năng, được đánh giá là có hiệu quả cao để xem xét nghiên cứu và thử nghiệm tại Việt Nam. Việc tiếp cận nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Về câu hỏi, rằng vaccine Medigen do Đài Loan (Trung Quốc) tự nghiên cứu và phát triển có được công nhận khi Việt Nam nghiên cứu "Hộ chiếu vaccine" với các quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa ra các quy định về nhãn hiệu vaccine mà khách nhập cảnh cần tiêm hay không, bà Hằng cho biết: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và còn lâu dài, không thể chấm dứt tuyệt đối, Chính phủ Việt Nam đã thống nhất chuyển chủ trương từ không Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, nghĩa là vừa phòng, chống dịch một cách hiệu quả vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.
Trong đó, chiến lược "Hộ chiếu vaccine", "Thẻ xanh sức khỏe" hay giấy chứng nhận sức khỏe số được xem là giải pháp khả thi nhằm từng bước mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là các ngành liên quan đến dịch vụ và du lịch.
Vừa qua, lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý với bộ tiêu chí công nhận "Hộ chiếu vaccine" của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao đề xuất. Một trong những nội dung quan trọng của bộ tiêu chí nói trên là về loại vắc-xin. Theo đó, Việt Nam chấp nhận các loại vaccine được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục Thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu hoặc Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch đã được tiêm chủng tới Việt Nam, trước mắt là triển khai thí điểm ở Phú Quốc trong thời gian tới, bà Hằng cho biết.