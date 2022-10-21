Các mẫu xe MPV 7 chỗ giá rẻ mới đáng chú ý năm 2023

Dòng MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga vốn quen thuộc với người Việt Nam từ nhiều năm nay. Đây là dòng xe sử dụng chung khung gầm với chiếc SUV 7 chỗ Suzuki XL7. Việc ra mắt phiên bản lai xăng điện Ertiga Hybrid chắc chắn là một bước đột phá của hãng xe Nhật Bản.

Suzuki Ertiga Hybrid 2023 sở hữu số đo tổng thể DxRxC lần lượt 4.395x1.735x1.690 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.740 mm và khoảng sáng gầm xe 180 mm. Hệ vận hành hybrid với động cơ xăng 4 xy lanh, 1.5 lít nạp khí tự nhiên kết hợp với pin li-ion, mô tơ điện trợ lực kiêm bộ đề/máy phát. Công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm tại 4.400 vòng/ phút. Hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp; hệ dẫn động FWD. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 5,38-5,65 lít/100km.

Hyundai Stargazer

Dòng xe đa dụng hoàn toàn mới Hyundai Stargazer ra mắt tại Việt Nam trong tháng 10-2022. Sau khi ra mắt tại Indonesia, hãng xe Hàn Quốc sẽ mở rộng ra các thị trường khác trong khu vực và dự kiến Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 2 của Đông Nam Á ra mắt mẫu xe này.

Giá xe Hyundai Stargazer từ 575-685 triệu VNĐ. (Ảnh: Giaxeoto.vn)

Hyundai Stargazer có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt 4.460x1.780x1.695 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm. Ngoại thất Stargazer khá nền nã với kiểu dáng MPV đặc trưng. Ấn tượng nhất là bộ đèn trước to bản, công nghệ LED gồm 4 bóng, được bố trí gần lưới tản nhiệt hình chữ nhật kích thước lớn. Dải đèn thanh mảnh, trải dài toàn chiều rộng của đầu xe và được ngay dưới khe đóng nắp ca-pô.

Chiếc MPV 7 chỗ dùng động cơ 4 xy lanh, 1.5 lít sản sinh ra công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại đạt 144 Nm tại 4.500 vòng/ phút. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động iVT tương tự như Hyundai Creta.

Honda BRV

Mẫu xe 7 chỗ đáng mong chờ nữa là Honda BRV. Được Honda Việt Nam xác nhận sẽ bán ra từ tháng 07-2022 nhưng có lẽ phải đầu năm 2023 mẫu xe này mới ra mắt chính thức tại Việt Nam.

Mức giá Honda BRV 7 chỗ dự kiến khoảng 700-750 triệu VNĐ (Ảnh Giaxeoto.vn)

Phần ngoại thất, Honda BR-V 2023 nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng thanh ngang với logo Honda đặt gần nắp ca-pô. Phía trên lưới tản nhiệt là thanh chrome nối liền cụm đèn chiếu sáng gồm dải đèn LED ban ngày hình chữ L và cụm đèn pha kiểu matrix LED.

Bên trong cabin Honda BRV 7 chỗ được lấy ý tưởng từ CRV bản mới. Điều hòa được thiết kế mới, đặt cao tại trung tâm táp lô hay khung cửa 02 hàng ghế khoang lái. Màn hình trung tâm giải trí kích thước 7 inch. Xe dùng động cơ 1.5L 120 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 145Nm. Hộp số CVT tiêu chuẩn.

Kia Carens

Kia Carens cũng là dòng xe đa dụng 7 chỗ giá rẻ ra mắt tại Việt Nam từ cuối năm 2022. Thay thế cho mẫu Kia Rondo có doanh số lẹt đẹt trong nhiều năm qua, Carens được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt mới như Sonet và Seltos trước đây.

Sử dụng chung nền tảng với Kia Seltos cùng ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới nhất của KIA, Carens sở hữu ngoại thất giống SUV hơn thay vì hình dáng MPV như bản tiền nhiệm.

Giá xe Kia Carens dự kiến khoảng 580-630 triệu VNĐ. (Ảnh: Giaxeoto.vn)

Phần đầu xe nổi bật với thiết kế mũi hổ "Tiger face" độc đáo phía trước cùng lưới tản nhiệt nổi bật. Cụm đèn pha LED Crown Jewel thanh mảnh, logo mới. Phần đuôi xe Kia Carens có thiết kế tương tự với chiếc SUV Kia Sportage vừa ra mắt tại Việt Nam. Đèn hậu LED hình mũi tên; nối liền bởi một dải đèn thanh mảnh.

Ngoại thất ấn tượng bao nhiêu thì nội thất cũng hoàn hảo bấy nhiêu. Kia Carens có mọi tiện nghi hiện đại và tiện dụng nhất như: màn hình trung tâm kích thước 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Kia Connect; điều hòa tự động; cửa sổ trời; vô lăng D-cut; hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp… Hệ vận hành là động cơ 1.5L công suất 115 mã lực; hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép; hệ dẫn động cầu trước.

Với sự tham gia của Ertiga Hybrid dùng hệ vận hành tiết kiệm nhiên liệu, Kia Carens kiểu dáng SUV độc đáo, Honda BRV và Hyundai Stargazer mang hơi thở tương lai chắc chắn phân khúc xe ô tô đa dụng 7 chỗ cỡ nhỏ sẽ rất sôi động và đáng xem trong thời gian tới.

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