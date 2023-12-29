Cả nhà vợ 'còng lưng' trả nợ cho con rể sang Mỹ, chưa bao lâu thì vợ cay đắng phát hiện chồng cặp kè tình mới nơi xứ người, còn có cả 'sản phẩm'?

Xã hội 29/12/2023 12:37

MXH xôn xao bài viết, người vợ ở Nghệ An cay đắng khi chồng theo người mới, ruồng rẫy vợ con dù cả hai đã đồng hành cùng nhau từ thời tay trắng.

Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao bài đăng bóc phốt chồng ngoại tình của một phụ nữ ở Nghệ An. 

Cụ thể, người vợ cay đắng khi cả hai đã đồng hành cùng nhau từ thời tay trắng để rồi giờ trắng tay, chồng theo người mới, ruồng rẫy vợ con. 

Cả nhà vợ 'còng lưng' trả nợ cho con rể sang Mỹ, chưa bao lâu thì vợ cay đắng phát hiện chồng cặp kè tình mới nơi xứ người, còn có cả 'sản phẩm'? - Ảnh 1

Cả nhà vợ 'còng lưng' trả nợ cho con rể sang Mỹ, chưa bao lâu thì vợ cay đắng phát hiện chồng cặp kè tình mới nơi xứ người, còn có cả 'sản phẩm'? - Ảnh 2
 Bài đăng đang gây xôn xao cõi mạng 

Nguyên văn bài đăng được chia sẻ trên các hội nhóm MXH như sau:

"Em và anh yêu nhau hơn 3 năm mới cưới nhau, đến bây giờ cũng gần 6 năm rồi. Lấy nhau về 2 bàn tay trắng, bữa sáng còn bữa ăn bữa bỏ, nhà ở thì trời mưa là dột, giường ướt chẳng có chỗ mà nằm. Anh động viên em để anh đi nước ngoài kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình anh quá khó khăn, nhưng em cũng chưa bao giờ từ bỏ, luôn động viên anh. Sau đó em về nhà nhờ mẹ đẻ mình vay tiền lo cho anh. Ngày anh học tiếng mẹ em nấu cơm từng bữa, động viên, tiền xăng xe đi lại cũng là tiền mẹ em bỏ ra.

Thấy con gái lấy chồng vất vả, còn thương con rể vì thấy nghèo nhưng nghị lực nên không tiếc gì cả. Vậy nhưng rồi sang bên Mỹ được một thời gian thì anh yêu người khác, có thêm với họ một đứa con. Điều ấy vẫn chưa là gì, bây giờ để trả nợ cho anh thì mẹ của em phải đi làm thêm bên ngoài vô cùng vất vả. Cả gia đình bên anh từ những ngày anh khó khăn nhất, sống cùng cực nhất thì bị anh rũ bỏ để đến với người mới. Không lo cho con nổi một bộ quần áo mới. Trong khi đó anh và người mới của anh checkin sang chảnh, ăn chơi du lịch các thứ.

Duyên đã hết em biết, và em cũng không đủ bao dung để chấp nhận tình yêu này thêm lần nào nữa. Nhưng gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy. Dù sao anh cũng là bố của con em, nhưng hãy nhớ không tử tế với người từng hết lòng với mình. Thì cái kết vẫn còn đợi anh ở phía trước, đừng cười vội vì không biết sau này ai hơn ai đâu". 

Theo như nội dung bài viết, sau khi nhận được hỗ trợ từ gia đình nhà vợ, anh này sang Mỹ làm việc và phát sinh mối quan hệ ngoài luồng với 1 người phụ nữ khác. Trong khi đó, ở quê nhà, vợ và gia đình nhà vợ không hay biết gì, vẫn làm lụng trả nợ thay. Cay đắng nhận ra bị phản bội, cô vợ quyết tâm dứt áo ra đi. 

Cả nhà vợ 'còng lưng' trả nợ cho con rể sang Mỹ, chưa bao lâu thì vợ cay đắng phát hiện chồng cặp kè tình mới nơi xứ người, còn có cả 'sản phẩm'? - Ảnh 3

Cả nhà vợ 'còng lưng' trả nợ cho con rể sang Mỹ, chưa bao lâu thì vợ cay đắng phát hiện chồng cặp kè tình mới nơi xứ người, còn có cả 'sản phẩm'? - Ảnh 4
 CĐM phản ứng gay gắt, cho rằng người chồng trong câu chuyện đã phụ bạc người vợ tào khang

Dù chưa rõ thực hư, đúng sai của câu chuyện được chia sẻ, song ngay khi được đăng tải trên các nền tảng MXH đã lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích người chồng vì phụ bạc vợ. Bên cạnh đó, từ những bức ảnh được lan truyền, không ít người nhận xét "tiểu tam" có vẻ ngoài "thua đứt" chị vợ. 

Hiện, những bài đăng có nội dung về màn bóc phốt này vẫn đang viral khắp cõi mạng và nhận về nhiều phản ứng phẫn nộ của netizen. 

Xôn xao tin nhắn chồng ngoại tình gọi vợ là 'con la già', 'ngu' dễ qua mặt: Người bị cho là 'tiểu tam' đã chính thức lên tiếng

Xôn xao tin nhắn chồng ngoại tình gọi vợ là 'con la già', 'ngu' dễ qua mặt: Người bị cho là 'tiểu tam' đã chính thức lên tiếng

Được biết, hai nhân vật chính trong đoạn "tin nhắn ngoại tình" hiện sống tại Quảng Ninh.

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Từ khóa:   ngoại tình tin hot tin tức MXH

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