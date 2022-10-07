Xôn xao tin nhắn chồng ngoại tình gọi vợ là 'con la già', 'ngu' dễ qua mặt: Người bị cho là 'tiểu tam' đã chính thức lên tiếng

Xã hội 07/10/2022 15:34

Được biết, hai nhân vật chính trong đoạn "tin nhắn ngoại tình" hiện sống tại Quảng Ninh.

Ngày 7/10, mạng xã hội truyền tay nhau về bài viết “bóc phốt” người đàn ông đã có vợ con nhưng lén lút với nhân tình bên ngoài. Theo đó, tài khoản Facebook Q.N đã đăng tải trong một nhóm kín có hàng nghìn thành viên với nội dung: “Ông anh này đã có vợ con nhưng suốt ngày đi sớm về muộn. Vợ hỏi thì bảo công việc nhưng hoá ra anh ấy bận đi gặp gỡ bồ nhí. Hắn hãm hơn khi rủ tình nhân 'cùng sinh con nhé'.

Tội bà vợ ghê, ở nhà cơm bưng nước rót cho hắn mà lại bị gọi là 'con la già' với 'ngu không biết gì'. Hắn còn bảo giá như gặp được tiểu tam trước.

Còn tiểu tam là chủ của một thẩm mỹ viện, cắt mí hỏng cho khách còn chê khách “mặt xệ”. Kể ra ông anh cũng giàu thật đấy, bồi thường khách 10 triệu mà cho hẳn 50 triệu”.

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Một đoạn tin nhắn được cho là của người đàn ông có vợ con và "tiểu tam". Ảnh: Internet

Kèm theo đó là hàng loạt tin nhắn giữa người đàn ông và cô nhân tình. Họ thường xuyên dành những lời nhung nhớ, ân ái và nhắc đến "chuyện giường chiếu" cùng từ ngữ phản cảm. Táo bạo với chồng người khác là vậy nhưng "tiểu tam cũng tỏ ra khá cẩn thận, nhắc người đàn ông nên giấu kín để chính thất không phát hiện ra. Lúc này, nhân vật nam trả lời rằng “con la già” – tức người vợ vốn ngu ngốc chẳng biết chuyện gì cả nên cứ yên tâm. 

Ngoài ra, người đàn ông còn muốn nhân tình sinh con cho mình, chiều chuộng mọi thứ mà cô mong muốn. Anh ta không ngại chuyển khoản một lúc 50 triệu để nhân tình vui. Đáp lại, "tiểu tam" cũng dành những lời ngọt ngào đến người đàn ông có vợ con.

Được biết, hai nhân vật chính trong đoạn "tin nhắn ngoại tình" hiện sống tại Quảng Ninh. Ngay sau khi loạt tin nhắn của cả hai bị rò rỉ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước quan hệ ngoài luồng sai trái của người đàn ông và nhân tình. Dân mạng cho rằng, người đàn ông trong câu chuyện này không những trăng hoa mà còn tệ bạc, còn cô nhân tình nóng bỏng thì bất chấp mọi thứ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Không lâu sau đó, một người phụ nữ tên Đ.L - bị cho là "tiểu tam" ở trong bài bóc phốt trên đã lên tiếng khẳng định tất cả là dàn dựng, bị người xấu hãm hại. Trên trang cá nhân, người này bức xúc: “Mình đang bị bọn xấu chạy quảng cáo vi phạm pháp luật trên các trang mạng xã hội. Mọi người nên cảnh giác để tránh bị lừa đảo. Tất cả tin nhắn và hình ảnh đều là giả. Trò bẩn của mấy tiểu nhân muốn hại mình”.

Xôn xao tin nhắn chồng ngoại tình gọi vợ là 'con la già', 'ngu' dễ qua mặt: Người bị cho là 'tiểu tam' đã chính thức lên tiếng - Ảnh 2
Người bị cho là "tiểu tam" đã chính thức lên tiếng. Ảnh: Internet

Lúc này, cư dân mạng mới lục lại loạt tin nhắn của người đàn ông cùng nhân tình và tìm ra điều bất hợp lý. Theo đó họ phát hiện chiếc ảnh tiểu tam gửi cho nhân tình là ảnh đã được chị Đ.L đăng tải lên trang cá nhân từ ngày 12/9. Ngoài ra có một tin nhắn lỗi gửi trùng (cả tiểu tam lẫn gã đàn ông đều gửi cho nhau cùng một nội dung), điểm này khá bất thường. 

Xôn xao tin nhắn chồng ngoại tình gọi vợ là 'con la già', 'ngu' dễ qua mặt: Người bị cho là 'tiểu tam' đã chính thức lên tiếng - Ảnh 3
Hai tin nhắn trùng nhau đã khiến cộng đồng mạng nghi ngờ đó là dàn dựng thật. Ảnh: Internet

Dù nhân vật chính trong câu chuyện đã lên tiếng, song vụ việc chưa chìm xuồng mà vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Diễn biến mới vụ cô giáo thích 'lòng xào dưa': Chính thất tiếp tục tung ra loạt tin nhắn ngoại tình gây ngỡ ngàng?

Diễn biến mới vụ cô giáo thích 'lòng xào dưa': Chính thất tiếp tục tung ra loạt tin nhắn ngoại tình gây ngỡ ngàng?

Tưởng mọi chuyện đã khép lại sau khi cô giáo L. bị kỷ luật, thì mới đây mạng xã hội lại tiếp tục "dậy sóng" trước loạt tin nhắn nhạy cảm của nữ giáo viên với nhân tình đã có vợ con.

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Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình Quảng Ninh

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