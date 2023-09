Do buồn chuyện với gia đình, nữ sinh 15 tuổi đã nhảy sông tự tử. Sau nhiều ngày tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể của nạn nhân.

Mới đây, trên địa bàn xã Thanh Kỳ (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra trường hợp nữ sinh nhảy sông tự tử gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Lường Văn Inh, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, do buồn chuyện gia đình nên em N.T.T.A. (SN 2005, ngụ thôn Khe Cát, xã Thanh Kỳ) đã ra cầu Thanh Tân – Thanh Kỳ thuộc lòng hồ Yên Mỹ nhảy xuống sông tự vẫn.

Sau nhiều ngày tìm kiếm người dân phát hiện thi thể em nổi trên hồ Yên Mỹ nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo Gia Đình Việt Nam, em A. là con út trong gia đình 4 chị em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, chính quyền địa phương đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ tổ chức mai táng.

Trước đó tại Bình Dương cũng xảy ra sự việc tương tự, một nữ sinh 15 tuổi đã nhảy cầu tự tử khiến gia đình, người thân đau xót.

Khoảng 20 giờ ngày 16/12/2019, nữ sinh V.T.H.D. (học sinh lớp 11 trường THPT Trịnh Hoài Đức) mặc đồ thể dục đi bộ trên cầu Phú Long. Khi đến giữa cầu, nữ sinh bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn đoạn chảy qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trước sự bàng hoàng của người đi đường. Tại thời điểm thấy nữ sinh trèo qua lan can cầu, nhiều người đã cố chạy lại để cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thị xã Thuận An đã cho người xuống sông mò tìm. Trưa 18/12/2019, thi thể em D. được người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Người thân của nạn nhân khi nghe tin đã lập tức đến hiện trường, khóc ngất bên thi thể khiến những người chứng kiến xót xa, thương cảm.

