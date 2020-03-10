Bức xúc hình ảnh nữ 'ninja' dừng xe giữa ngã tư để chơi điện thoại

Xã hội 10/03/2020 18:11

Người phụ nữ hồn nhiên dừng xe giữa đường để chơi điện thoại khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nữ "ninja" thản nhiên dừng xe giữa đường để làm việc riêng khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể, người phụ nữ dừng xe giữa ngã tư, xung quanh có nhiều phương tiện cũng đang dừng chờ đèn đỏ. Không hiểu vì lý do gì mà người này vô tư dựng chân chống xe, ngồi vắt vẻo trên xe máy rồi nghịch điện thoại.

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Nữ 'ninja' dừng xe giữa đường chơi điện thoại - Ảnh: FB

Hành động này khiến nhiều người xung quanh vô cùng bức xúc. Dù chỉ nghe một cuộc điện thoại ngắn cũng có thể khiến loạt xe phía sau ùn tắc nghiêm trọng, đằng này lại cẩn thận dựng chân chống, ngồi vắt chân ung dung chơi điện thoại.

Trước đó, cộng đồng mạng từng không ít lần lên án những người phụ nữ vô tư dừng xe giữa làn đường để nghe điện thoại gây ra ùn tắc giao thông cũng như gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

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Những hình ảnh khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: FB

Chỉ sau khi đăng tải khoảng 30 phút, hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận bức xúc: "Không hiểu nổi luôn á trời, ra đường bỏ quên não ở nhà hả"; "Không biết nên mắng chị vô ý thức hay khen chị vô tư, hồn nhiên nữa"; "Khổ nhất là xe ô tô phía sau, chắc phải lách sang làn đường bên mới đi được, vừa phiền toái vừa nguy hiểm"; "Ta nhìn mà ta tức á"...

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