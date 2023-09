Người vợ khóa cửa không cho chồng ra ngoài dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, chồng dùng cây gỗ đánh vợ tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc chồng đánh vợ tử vong xảy ra ở xã Chư Mố, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra ban đầu, tối 19/5/2019, anh Nay Yúi (SN 1990, trú tại làng Plei Pa ơi H’Trông, xã Chư Mố) đòi đi ra ngoài chơi.

Biết chồng bị bệnh tâm thần nên chị Ksor H’Nha (SN 1994) không đồng ý và khóa cửa, ngăn Yúi ra ngoài. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong cơn tức giận, Yúi vớ một khúc cây đánh vào người vợ khiến chị H’Nha gục xuống đất.

Bực tức vì vợ khóa cửa không cho ra ngoài, chồng đánh vợ tử vong - Ảnh: BVPL

Nghe tiếng người vợ kêu la thất thanh, hàng xóm đã chạy sang ngăn cản, đồng thời đưa chị đi cấp cứu. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, chị H’Nha đã tử vong không lâu sau đó.

Yúi cũng bị thương ở tay và được người dân đưa đi điều trị tại bệnh viện. Nhận tin báo, Công an huyện Ia Pa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường, tạm giữ nghi can Nay Yúi phục vụ công tác điều tra.

Theo chính quyền địa phương, cách đây không lâu gia đình phát hiện Yúi bị bệnh thần kinh nên đưa đi chữa trị. Hai vợ chồng Yúi đã có một người con. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ trong lúc mâu thuẫn to tiếng.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 18/5, ông Đinh Văn Xuân (46 tuổi, trú xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) và vợ là bà Cao Thị Nga (42 tuổi) vào làm rẫy cà phê tại xã Liêng S'rônh thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được mình, ông Xuân đã dùng dao chém trúng đầu bà Nga khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông uống thuốc sâu tự tử.

Vụ việc được người dân làm rẫy gần đó phát hiện và đưa ông Xuân vào Trung tâm Y tế huyện Đam Rông cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp tục điều trị. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

