Câu chuyện dở khóc dở cười dưới cái nóng như đổ lửa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau câu chuyện vợ đòi ly hôn vì chồng tiếc tiền không chịu mua máy lạnh. Người nói cô vợ không biết thông cảm cho chồng, kẻ lại cho rằng người chồng quá keo kiệt, không yêu thương và chăm lo cho vợ. "Đang ngủ trưa thì nhà hàng xóm lục đục chửi nhau ỏm tỏi. Cô vợ đòi mua máy lạnh, gào thét trời thì nóng 40 độ mà bản thân lại đang mang bầu 8 tháng. Anh chồng lại bảo trời này bình thường làm gì mà nóng lắm đâu. Trong khi lương tháng 13 triệu mà thuê nhà cấp 4, dù vợ nói thế nào chồng cũng kiên quyết không mua máy lạnh. Cuối cùng chị vợ quát to là anh không mua thì tôi sẽ ly hôn về nhà mẹ đẻ, chồng kiểu gì mà keo kiệt với vợ, trong khi cái điều hòa là phục vụ cho cả gia đình. Nghe cô vợ nói thế xong anh chồng lại vào nằm ngủ tiếp còn cô vợ viết đơn ly hôn thật...", tài khoản Facebook T.T. viết.



Vợ bầu 8 tháng đòi ly hôn vì chồng tiếc tiền không chịu mua máy lạnh - Ảnh: FB Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện dở khóc dở cười trên đã nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. "Có lẽ người chồng thấy vợ sắp sinh nên mới muốn tiết kiệm tiền. Làm vợ thì nên thông cảm, chung tay chăm lo cuộc sống với chồng chứ không phải hở chút là giận dỗi đòi ly hôn", tài khoản Hùng Trần bình luận.

Đáp lại ý kiến này là hàng chục bình luận phản đối. Tài khoản Nguyễn Trang viết: "Phải em thì em cũng ly hôn nhé. Cái máy lạnh không quan trọng, vấn đề là người chồng đối xử không tốt với vợ. Trời nóng thế này còn bầu bí thì chịu sao được, sau này sinh con còn ở cữ nữa. Lương 13 triệu chứ có phải 3 triệu đâu mà tính toán như thế". "Ông chồng này đúng là vắt cổ chày ra nước nhỉ. Chả bù cho chồng mình, lúc mình có bầu gia đình cũng khó khăn, phải ở nhà thuê, lương chồng có 7 triệu thôi, mình thì nghỉ làm không lương. Thế mà nhân lúc mình về quê chơi, ổng lắp luôn cái máy lạnh, nói là không dám nói trước sợ mình tiết kiệm không dám mua. Ổng nhìn vợ con nóng nực khổ sở ổng không chịu được", tài khoản Lụa Nguyễn viết. Bên cạnh đó không ít người cho rằng chất lượng của nhà thuê không đảm bảo, khó có thể lắp máy lạnh. Vợ chồng sống chung chẳng thể tránh những lúc bất đồng quan điểm, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm sứt mẻ tình cảm.

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