Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội

Theo Bộ Y tế, thực tế người bệnh mắc COVID-19 điều trị tại nhà, không thể đến cơ sở khám, chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Theo nguồn tin từ Vnexpress, ộ Y tế có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ hưởng BHXH cho lao động là F0 điều trị tại nhà , bệnh viện dã chiến. Các loại giấy tờ này sẽ làm căn cứ để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán, chi trả chế độ.

Những người bệnh mắc COVID-19 điều trị tại nhà hiện đang có 7 giấy tờ sau:

Phương án hai, Bộ đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ này có giá trị như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và quy định mẫu, thẩm quyền cấp vào Thông tư 56 sửa đổi.

1. Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp.

2. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp.

3. Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp.

4. Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng; y tế cơ quan/doanh nghiệp.

5. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà.

6. Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung.

7. Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến.

Đối chiếu với quy định của các văn bản luật thì 7 loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội, Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy, Bộ Y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19.

Trong trường hợp không ban hành nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và quy định mẫu, thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ nêu trên vào thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, người lao động nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà có giấy xác nhận hoàn thành cách ly, hoặc hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà do chính quyền địa phương/trạm y tế cấp xã cấp sẽ được hưởng chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.