Bộ Y tế đề nghị TP. HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19

Xã hội 02/09/2021 08:32

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM, Long An, Đồng Nai và Bình Dương báo cáo ngay tiến độ và kết quả tiêm vắc xin COVID-19, tỉ lệ vắc xin đã sử dụng so với số vắc xin đã được phân bổ, kế hoạch tiêm... trước ngày 6/9.

Theo thông tin của TTXVN, ngày 1/9, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về việc sử dụng vaccine COVID-19.

Tính đến ngày 31/8/2021, Bộ Y tế đã phân bổ cho TP.HCM 9.115.690 liều vaccine COVID-19, tỉnh Bình Dương được phân bổ 2.369.650 liều và tỉnh Long An được phân bổ 1.652.180 liều (đảm bảo bao phủ 100% mũi 1 cho những người từ 18 tuổi trở lên tại từng địa phương). Tỉnh Đồng Nai được phân bổ 1.799.090 liều (đảm bảo bao phủ 80% mũi 1 cho những người từ 18 tuổi trở lên tại tỉnh).

Tiếp theo Công văn số 418/BYT-DP ngày 30/8/2021 về việc sử dụng COVID-19 vaccine (Vero Cell) và Quyết định của Bộ Y tế về việc phân bổ vaccine COVID-19, để đảm bảo tiến độ tiêm chủng và cung ứng vaccine phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh, tăng tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã được phân bổ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tổ chức tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định và bố trí nhiều điểm tiêm lưu động tại các khu vực đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh chống dịch trước, trong và sau buổi tiêm chủng.

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Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân ở TP.HCM - Ảnh: Tuổi trẻ

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM và 3 tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương báo cáo ngay tiến độ và kết quả tiêm chủng vaccine COVID-19 tại địa phương tính đến ngày 2/9, nêu rõ số đối tượng tiêm 1 mũi, 2 mũi; tỷ lệ vaccine đã sử dụng so với số vaccine đã được phân bổ; kế hoạch tiêm số vaccine đã được cấp; trong thời gian tới dự kiến số đợt tiêm, số lượng vaccine cụ thể của từng đợt và thời gian tiêm cụ thể của từng đợt; báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 6/9/2021 để làm cơ sở cung ứng các đợt vaccine tiếp theo.

Theo thống kê của Bộ Y tế đến nay, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 20.210.381 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều.

Việt Nam đã tiếp nhận hơn 29 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn khác nhau, gồm: Hơn 19 triệu liều vaccine AstraZeneca, hơn 5 triệu liều vaccine Moderna, khoảng 3 triệu liều vaccine Pfizer, 2,5 triệu liều vaccine Sinopharm và 12.000 liều vaccine Sputnik V. Bộ Y tế đã phân bổ hầu hết số vaccine đã tiếp nhận về các địa phương, đơn vị.

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