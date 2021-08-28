Nhiều địa phương kiến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh, sinh viên để sớm trở lại trường

Xã hội 28/08/2021 17:08

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiêm vaccine cho trẻ em để năm học mới diễn ra an toàn.

Theo VnExpress đưa tin, sáng 28/8, phát biểu tại hội nghị tổng kết toàn ngành giáo dục và đào tạo, triển khai năm học mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ có chính sách đảm bảo tổ chức năm học mới an toàn gắn với tiêm vaccine. Thủ tướng nói:

"Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán nhu cầu, phối hợp với Bộ Y tế để có thể tiêm sớm nhất cho học sinh. Những cháu được tiêm đủ hai mũi có thể đi học bình thường kèm biện pháp chống dịch khác như một số nước đang làm".

Dựa trên cơ sở khoa học, quy định về độ tuổi, Bộ Y tế được yêu cầu có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em. Bộ cần xem xét vaccine nào được nhiều nước tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để thời gian tới khi nhập về có thể phân bổ và tiêm. Với trẻ dưới 12 tuổi, nếu có vaccine phù hợp, Bộ Y tế cần sớm tiếp cận, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu trong nước để thời gian tới có vaccine tiêm cho các cháu.

Với giáo viên, Thủ tướng yêu cầu nơi nào thiếu thì bổ sung để tiêm cho giáo viên, chuẩn bị cho năm học mới. Song song với kế hoạch tiêm, các nhà trường cần có trang thiết bị, tuân thủ biện pháp phòng chống dịch để học sinh trở lại trường an toàn.

Trường ở "vùng xanh" cho học sinh trở lại trường sớm với những biện pháp sàng lọc, kiểm soát phù hợp. Trường ở "vùng vàng, vùng đỏ" tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó lưu tâm đến học sinh khó khăn.

 

Nhiều địa phương kiến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh, sinh viên để sớm trở lại trường - Ảnh 1
Các điểm cầu trong hội nghị trực tuyến toàn ngành giáo dục diễn ra ngày 28/8 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tuổi trẻ, liên quan tới nội dung này, tại hội nghị, nhiều lãnh đạo tại các địa phương cũng đề nghị ưu tiên được tiêm vắc xin cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long, tỉnh này có 91% giáo viên được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19, 44% tiêm mũi 2. Học sinh chưa được tiếp cận nên bắt buộc học trực tuyến. Nhưng phương pháp học này không đảm bảo hiệu quả, đặc biệt đối với hơn 14.000 học sinh khó khăn. 

Vì thế bà Thanh đề nghị phải ưu tiên các giải pháp để học sinh từ 12 tuổi trở lên được tiêm vắc xin để trường học có thể mở cửa.

Đề nghị có chương trình vắc xin cho học sinh cũng được lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Quảng Bình nêu ra. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch -Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai cho biết, việc "tạm dừng đến trường không dừng học" là bài toán khó với địa phương do địa hình, điều kiện kinh tế - xã hội. Tỉnh này mong sớm có chương trình vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh để các em được học trực tiếp tại trường.

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư tỉnh Quảng Bình - cũng cho rằng

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dịch còn rất phức tạp, trong 3 ngày qua đã xuất hiện nhiều ca dương tính. Do đó, ông đề nghị Bộ GD-ĐT có hướng dẫn để các địa phương linh hoạt hơn trong việc tổ chức chương trình và kiến nghị có chương trình vắc xin trong trường học.

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