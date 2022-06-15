Bỏ quên con gái ở trạm dừng nghỉ, ông bố Hà Nội hé lộ hành trình tìm con đầy 'kịch tính'

Khi đưa 7 đứa trẻ gồm con gái anh và 6 đứa cháu đi du lịch, người đàn ông đã vô tình bỏ quên con mình tại trạm dừng nghỉ.

Theo VietNamNet, vào khoảng 17h ngày 14/6 khi anh Vũ Văn Đ. (Đống Đa, Hà Nội) đưa 7 đứa trẻ gồm con gái anh và 6 đứa cháu từ đảo Cô Tô về Hà Nội trên chiếc xe 9 chỗ ngồi. Khi về tới trạm dừng nghỉ V77 trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, bác tài đã dừng xe cho mọi người xuống nghỉ ngơi. Trong khoảng 20 phút ở đây, anh Đ. cho bọn trẻ đi vệ sinh, ăn uống. Lúc trở lại xe, khi bác tài hỏi đã đủ người chưa, anh Đ. thấy các ghế ngồi đều đã kín chỗ như lúc trước nên báo là đủ rồi. Tuy nhiên, anh lại quên không đếm con gái mình - trước đó ngồi trong lòng bố. Kết quả, xe đi được 5-6km thì anh mới phát hiện ra là quên con gái ở trạm dừng nghỉ.

Lúc này, ông bố hốt hoảng báo cho tài xế. Rất may, bác tài đã liên lạc lại với người quản lý xe ở trạm dừng nghỉ và xác nhận con gái anh vẫn đang ở đó. Các nhân viên ở trạm đã giữ bé gái lại một chỗ, trấn an và mua đồ ăn vặt cho bé đợi bố quay lại. Ông bố dẫn 7 đứa trẻ từ Cô Tô về Hà Nội sau chuyến du lịch - Ảnh: VietNamNet Cũng thông tin về sự việc, theo báo Pháp luật VIệt Nam, vì đang trên cao tốc nên anh Đ. phải trèo qua bên kia đường để vẫy xe đi nhờ. Hầu như các xe đều đang đi tốc độ cao nên không dừng lại. Nhưng sau đó, may mắn có một chiếc xe công-ten-nơ đang đi ở làn trong cùng với tốc độ không quá cao nên đã cho anh đi nhờ.

Đi được một đoạn thì xe công phải rẽ vào đường khác nên đã thả anh ở khu vực trạm thu phí. "Bác tài cũng nhờ người trong trạm thu phí bắt cho tôi một chiếc xe khác để đi nhờ tiếp đến trạm dừng nghỉ" "Rất tiếc là lúc đó đang hoảng loạn nên tôi quên xin số của 2 bác tài. Tôi rất muốn liên hệ lại để nói lời cảm ơn. Đặc biệt là bác lái xe công thứ nhất đã dừng lại giữa đường để giúp tôi. Tôi sợ nếu bác bị phạt nguội thì tôi xin được gửi lại bác số tiền phạt" - Anh Đ. chia sẻ. Câu chuyện của ông bố 33 tuổi sau khi được chia sẻ khiến nhiều người cảm thấy hài hước, vui vẻ. Anh Đ. và gia đình cũng thấy rất may mắn khi chưa có chuyện gì xấu xảy ra với cô con gái 4,5 tuổi. Ngoài ra. anh Đ. cũng tiết lộ khi biết về sự việc, bà xã anh không trách móc gì và cũng thông cảm khi phải "hộ tống" nhiều đứa như thế.

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