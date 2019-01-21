Bồ nhí 22 tuổi trong scandal giật chồng nóng nhất MXH kêu oan, khẳng định có người hãm hại mình

Những ngày gần đây, vụ việc người vợ tần tảo suốt 19 năm để mất chồng vào tay cô sinh viên 22 tuổi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo những gì người vợ chia sẻ, Trương N.P.T. (nickname Andrena T.) biết tình nhân đã có vợ và hai cô con gái lớn nhưng vẫn cố tình qua lại, nhận cả chục triệu tiền chu cấp hàng tháng, thậm chí còn tuyên bố học xong sẽ sinh con cho người đàn ông đáng tuổi bố mình. Thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, quyết truy tìm danh tính Andrena T. để "trừng trị".

Chân dung cô gái trẻ bị tố giật chồng - Ảnh: Facebook

Bài viết tố cô gái trẻ giật chồng gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Tên tuổi của T. trở nên hot chỉ sau 1 đêm. Hội chị em đổ bộ vào trang cá nhân được cho là của cô nàng để mặc sức sỉ vả, thóa mạ. Sự việc được đẩy lên cao trào khi một tài khoản Facebook tự nhận mình là T. lên tiếng thách thức dư luận, chửi ngược lại chị vợ khiến dân tình càng thêm "sôi máu".