Bồ nhí 22 tuổi trong scandal giật chồng nóng nhất MXH kêu oan, khẳng định có người hãm hại mình

Xã hội 21/01/2019 17:45

Vụ việc đang khiến cộng đồng mạng hoang mang cực độ, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả.

Những ngày gần đây, vụ việc người vợ tần tảo suốt 19 năm để mất chồng vào tay cô sinh viên 22 tuổi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo những gì người vợ chia sẻ, Trương N.P.T. (nickname Andrena T.) biết tình nhân đã có vợ và hai cô con gái lớn nhưng vẫn cố tình qua lại, nhận cả chục triệu tiền chu cấp hàng tháng, thậm chí còn tuyên bố học xong sẽ sinh con cho người đàn ông đáng tuổi bố mình. Thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, quyết truy tìm danh tính Andrena T. để "trừng trị".

Bồ nhí 22 tuổi trong scandal giật chồng nóng nhất MXH kêu oan, khẳng định có người hãm hại mình - Ảnh 1
Chân dung cô gái trẻ bị tố giật chồng - Ảnh: Facebook
Bồ nhí 22 tuổi trong scandal giật chồng nóng nhất MXH kêu oan, khẳng định có người hãm hại mình - Ảnh 2
Bài viết tố cô gái trẻ giật chồng gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Tên tuổi của T. trở nên hot chỉ sau 1 đêm. Hội chị em đổ bộ vào trang cá nhân được cho là của cô nàng để mặc sức sỉ vả, thóa mạ. Sự việc được đẩy lên cao trào khi một tài khoản Facebook tự nhận mình là T. lên tiếng thách thức dư luận, chửi ngược lại chị vợ khiến dân tình càng thêm "sôi máu". 

Bồ nhí 22 tuổi trong scandal giật chồng nóng nhất MXH kêu oan, khẳng định có người hãm hại mình - Ảnh 3

Bồ nhí 22 tuổi trong scandal giật chồng nóng nhất MXH kêu oan, khẳng định có người hãm hại mình - Ảnh 4
Những lời thách thức khiến hội chị em 'sôi máu' - Ảnh chụp màn hình

Trong lúc dư luận vẫn đang ngơ ngác chưa phân biệt được thật giả, một tài khoản Facebook Andrea T. được lập từ năm 2014 đã lên tiếng đính chính sự việc. Cô khẳng định những lời tố cáo một phía kia là hoàn toàn sai sự thật. Những lời công kích, thách thức khiến dư luận giận dữ cũng là của ai đó lập nick giả nhằm bôi nhọ danh dự cô nàng.

Cụ thể, T. cho biết người hại mình dùng rất nhiều nick ảo để đăng bài, rêu rao khắp các hội nhóm và Fanpage rằng cô là kẻ cướp chồng trơ trẽn. Những tin nhắn được cho là T. đang bòn rút tiền, õng ẹo với chồng người khác, tài khoản Facebook thách thức dư luận, chửi bới chị vợ cũng là được ngụy tạo. Cô gái trẻ khẳng định mình không xen vào mối quan hệ của bất kỳ đôi vợ chồng nào. Mong cộng đồng mạng tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện từ hai phía, ngừng xúc phạm T. về những việc mà cô không hề làm.

Bồ nhí 22 tuổi trong scandal giật chồng nóng nhất MXH kêu oan, khẳng định có người hãm hại mình - Ảnh 5
Thông tin khiến dư luận hoang mang, chẳng biết đâu là thật đâu là giả - Ảnh chụp màn hình

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô bồ 22 tuổi trong scandal giật chồng ầm ĩ MXH lên tiếng: 'Loại đàn bà không biết giữ chồng thì đừng trách ai!'

Cô bồ 22 tuổi trong scandal giật chồng ầm ĩ MXH lên tiếng: 'Loại đàn bà không biết giữ chồng thì đừng trách ai!'

Không chỉ thản nhiên trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Andrena T. còn mỉa mai chị vợ rằng: 'Có trách hãy trách mình già, xấu và không biết xấu hổ'.

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