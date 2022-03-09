Bộ Công an: Đề nghị TP.HCM cung cấp tài liệu việc hỗ trợ dân trong Covid-19

Xã hội 09/03/2022 14:45

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có văn bản gửi UBND TPHCM về việc phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ dân trong đợt dịch Covid-19.

Theo Người Lao Động, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra việc có hay không tiêu cực liên quan đến việc hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn trong dịch Covid-19 tại TP.HCM

Cụ thể, để phục vụ công tác điều tra, Cục C03 đề nghị lãnh đạo UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp cung cấp tài liệu kết quả thực hiện đến nay đối với các chế độ, chính sách trong công tác phòng, chống dịch và việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

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Bộ Công an đang điều tra việc chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet, diễn biến này cho thấy, C03 đang điều tra, xác minh việc chi tiền thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 và Nghị quyết 97/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND TP.HCM.

Một số nội dung mà C03 tập trung gồm: các nội dung, kết quả thực hiện đến nay về chế độ, chính sách đặc thù công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các sai phạm đã phát hiện, kết quả xử lý…

Theo Dân Trí, các tài liệu trên sẽ được báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo các cấp. Cục nghiệp vụ Bộ Công an đề nghị, các tài liệu trên cần được cung cấp trước ngày 19/2.

 

 

 

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Từ khóa:   hỗ trợ Covid-19 bệnh nhận Covid-19 TP.HCM

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