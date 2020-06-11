Trên đường đưa bệnh nhân đi bệnh viện, chiếc xe cấp cứu đâm vào dải phân cách, bốc cháy ngùn ngụt khiến 7 người bị thương.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vào tối 10/6, trên tuyến đường ĐT741 đoạn qua thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người bị thương.

Theo đó, chiếc xe cấp cứu đâm vào dải phân cách trên đường đưa bệnh nhân đi nhập viện khiến 7 người bị thương. Cụ thể, theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, chiếc xe cấp cứu mang biển số tỉnh Đắk Lắk (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên tuyến đường ĐT741 theo hướng từ TP Đồng Xoài đi TP. HCM. Vào thời điểm trên, xe chở 7 người, trong đó có 1 bé sơ sinh và 1 bác sĩ.

Xe cấp cứu đâm vào dải phân cách dẫn đến bốc cháy khiến 7 người bị thương - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn đường cong thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, vì trời mưa, xe lại chạy với tốc độ cao nên tài xế không làm chủ được tay lái, đâm thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường.

Cú đâm quá mạnh khiến biển báo giao thông giữa đường bị gãy nát. Sau đó vài phút, chiếc xe cấp cứu bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện chiếc xe bốc cháy, người dân xung quanh đã nhanh chóng lao đến cứu các nạn nhân. Đồng thời, mọi người cũng nhanh chóng trình báo thông tin vụ tai nạn giao thông đến cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, cả 7 người trên xe đều bị chấn thương nặng, có người bị bỏng không thể tự thoát ra ngoài. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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