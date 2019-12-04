Bình Dương: Xe chở học sinh tiểu học bốc cháy giữa đường, hàng chục em hoảng loạn kêu cứu

Xã hội 04/12/2019 16:09

Sáng nay, tại Bình Dương một chiếc xe chở học sinh bốc cháy khiến các em vô cùng hoảng loạn. Người dân đã nhanh chóng lao tới dập lửa.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (4/12), khi chạy trên đường tỉnh lộ 743 đoạn qua phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, một chiếc xe chở học sinh bốc cháy khiến người dân hoảng hốt.

Cụ thể vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang biển số 61H - 2335 chở khoảng 10 học sinh đến trường tiểu học An Phú (phường An Phú). Tuy nhiên, chiếc xe đột nhiên bốc cháy khi cách trường khoảng 500m.

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Chiếc xe chở học sinh bốc cháy cách trường học khoảng 500m - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện chiếc xe bốc cháy, người dân gần đó đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu, giải thoát các em ra khỏi xe. Sau đó, các em được người dân chở đến trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thành Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Phú trên Zing, vì phụ huynh khá bận rộn nên đã hợp đồng với chủ xe để đưa đón các em. Nhà trường không có dịch vụ đưa đón học sinh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã trình báo với cơ quan chức năng.

Trước đó, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra 2 vụ tai nạn hy hữu liên quan đến xe chở học sinh khiến dư luận hoang mang.

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3 em học sinh rơi khỏi xe đưa rước vào ngày 26/11...

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/11, trong lúc chiếc xe chở học sinh đang chạy trên đường thì 3 em nhỏ bất ngờ rơi khỏi xe. Vụ việc được camera của nhà dân ở ven đường ghi lại. Được biết nguyên nhân ban đầu là do tài xế không chốt cửa sau cẩn thận.

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... đến ngày 29/11 lại xảy ra vụ việc tương tự - Ảnh: Internet

Trong khi sự việc chưa kịp lắng xuống thì đến ngày 29/11, tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục xảy ra một vụ việc tương tự, 2 em học sinh văng khỏi xe đưa đón. Rất may không có ai bị thương.

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