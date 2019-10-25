Hà Nội: Ô tô bỗng dưng bốc cháy giữa đường, cặp đôi sắp cưới hoảng hốt ôm đồ tháo chạy

Xã hội 25/10/2019 11:55

Trên đường đưa vợ sắp cưới về quê ngoại, ô tô bốc cháy khiến cặp đôi hoảng hốt ôm đồ cưới chạy thoát thân. May mắn cả hai không gặp nguy hiểm tính mạng.

Vào khoảng 18 giờ tối qua (24/10), tại khu vực đường Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) vừa xảy ra vụ việc ô tô bốc cháy gây xôn xao dư luận. 

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Chiếc ô tô bốc cháy trên đường khiến nhiều người hoảng hốt - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào thời điểm trên xe ô tô mang biển số 30A 964.64 đang lưu thông theo hướng từ Hào Nam đi Yên Lãng thì bất ngờ bốc cháy. Lúc này trên xe có một đôi nam nữ. Thấy xe bốc cháy trên đường, cả hai mở cửa ôm theo đồ cưới chạy thoát thân và tri hô cầu cứu mọi người. 

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Được biết cặp đôi đang trên đường về quê ngoại trước đám cưới 2 ngày - Ảnh: Internet

Nghe tiếng cầu cứu, nhóm bảo vệ của tòa nhà gần đó nhanh chóng mang theo bình cứu hỏa ra dập lửa. Sau đó, lực lượng chức năng đã điều động một chiếc xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau 45 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Theo chia sẻ của anh Đặng Hồng Phúc - chủ nhân chiếc xe ô tô trên Lao động, anh và vợ sắp cưới đang trên đường về quê ngoại thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Chỉ 2 ngày nữa, cả hai sẽ tổ chức đám cưới.

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Khi chiếc xe bốc cháy, cặp đôi hoảng loạng ôm đồ cưới chạy khỏi xe - Ảnh: Dân Việt

Cũng theo nguồn tin trên, chiếc xe đã bị cháy một phần phía trước đầu. Vụ việc xảy ra đúng giờ tan tầm khiến giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, điều tiết giao thông.

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