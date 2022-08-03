Binh nhì Nguyễn Đình Phúc: Trụ cột gia đình ra đi, sinh nhật tuổi 19 không kịp về với mẹ và chị gái

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (50 tuổi, mẹ chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, binh nhì vừa hy sinh anh dũng khi chữa cháy tại quán karaoke) bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai năm nay mới vừa tròn 19 tuổi.

Câu chuyện về sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo dư luận. Hết mình vì nhiệm vụ cứu người, các chiến sĩ đã không màng hiểm nguy để rồi không may, sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Trong số 3 chiến sĩ hy sinh, binh nhì Nguyễn Đình Phúc là cái tên nhỏ tuổi nhất, anh ra đi khi chỉ vừa mới bước sang tuổi 19. Đây là nỗi mất mát lớn đối với gia đình của người anh hùng trẻ tuổi.

Bố mất sớm, là con trai út trong nhà có 3 chị em, Phúc được mẹ coi là trụ cột của gia đình, sẽ gánh vác trọng trách, công việc gia đình sau này. Nhưng chàng trai ấy đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ.

Khoảng hơn 17h ngày 1/8, bà Hạnh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bạn của Phúc nói rằng: "Ở Cầu Giấy đang có vụ cháy, hiện đã có 3 người mất, không biết có Phúc nhà mình ở đó không". Bà Hạnh bàng hoàng vội lấy điện thoại đọc thông tin. "Lúc trước em nó có nói tại đơn vị có 2 người tên Phúc. Tôi xem đầy đủ danh tính thì đúng là Phúc nhà tôi. Tôi như chết lặng!", bà Hạnh rơi nước mắt.

Bà Hạnh với khuôn mặt thất thần, đau đớn tột cùng - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi nhận được hung tin, bà Hạnh cập rập chạy lên đơn vị con trai để hỏi rõ tình hình. Đến khoảng 18h cùng ngày, bà được đưa vào Bệnh viện 19-8 để nhìn mặt con trai lần cuối.

Người mẹ đau đớn kể: "Trong nhà không có ai theo ngành nhưng tôi vẫn động viên con xung phong đăng ký đi nghĩa vụ. Mong con vào đó được rèn giũa và chín chắn". Phúc là một người con ngoan ngoãn và sống có trách nhiệm. Phúc học rất hỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và Nhật. Sau khi đi nghĩa vụ, mong ước của Phúc là được đi học tiếp để sau này trở thành một phiên dịch viên.

Bà Hạnh kể, sau khi vào công tác tại Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Phúc thường xuyên gọi điện tâm sự với mẹ về công việc. Phúc nói bản thân rất nỗ lực, lúc nào cũng xung phong đi theo các anh để tham gia chữa cháy.

"Sáng hôm qua em nó vừa gọi điện, nhắn tin cho mẹ là đang tham gia chữa cháy tại Nguyễn Khánh Toàn, rồi đến chiều là vụ cháy khác. Sau đó tôi không còn liên lạc được với con nữa", bà Hạnh khóc nức nở.

Suốt từ tháng 2, bà Hạnh thường chỉ tâm sự, chia sẻ được với con qua những dòng tin nhắn - Ảnh: Báo Dân Trí

Tham gia đi nghĩa vụ từ tháng 2/2022, bà Hạnh kể, con trai chưa một lần được nghỉ phép để về thăm mẹ. Có những lần Phúc về cũng chỉ là tranh thủ buổi sáng sớm đi mua đồ ăn sáng rồi ghé qua nhà, vì đơn vị gần nhà.

"Mới cách đây 2 hôm, trong lúc đi mua đồ ăn sáng em nó có tạt qua nhà 5-10 phút rồi lại phải chạy về đơn vị luôn. Mỗi lần gọi điện nó đều bảo với tôi là ở đơn vị bận lắm mẹ ạ, nhiều việc mà neo người lắm nên con không xin nghỉ phép để về thăm mẹ được. Tôi cũng động viên con bảo thôi công việc thì cứ cố gắng, nhưng hôm nào nhớ xin phép về để thăm ông ngoại vì ông ngoại giờ yếu lắm, ấy vậy mà nó còn chưa kịp về thì đã xảy ra chuyện", bà Hạnh bật khóc.

Người mẹ chia sẻ, mặc dù đau xót trước sự ra đi của con trai nhưng bà rất tự hào về Phúc. Con trai bà đã hy sinh bản thân mình vì người khác. Mẹ Phúc đau xót: "Sinh nhật của Phúc là hôm 17/5, nhưng em nó bận làm tại đơn vị không về được. Gia đình định để khi nào Phúc về sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em nhưng không còn kịp nữa rồi".

Chị ruột của chiến sĩ Phúc ngồi bên mẹ và cũng không cầm được nước mắt - Ảnh: Báo Dân Trí

Không cầm được nước mắt khi được hỏi về cậu em trai, chị Hoàng Yến (28 tuổi - chị ruột chiến sĩ Phúc) chia sẻ, nhận được tin dữ, chị không muốn tin đứa em út ngày nào còn hay tâm sự giờ đã không còn trên cõi đời.

Chị Yến bật khóc nức nở: "Tôi đang ở xa thì nhận được tin dữ mà rụng rời chân tay. Tối qua tôi phi xe tới nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 để được gặp mặt em lần cuối. Điều nuối tiếc nhất của tôi đó là hôm sinh nhật của Phúc. Sinh nhật của em là hôm 17/5 vừa qua nhưng hôm đó em không được về. Tôi có gọi điện bảo sẽ mua quà tặng Phúc, để khi nào Phúc về thì cả gia đình sẽ tổ chức sinh nhật nhưng giờ không còn được gặp mặt em nữa rồi".

Binh nhì Nguyễn Đình Phúc - Ảnh: Zing News

Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ Zing News, Ban Thường vụ Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Cả hai chiến sĩ đều thuộc Chi đoàn Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy. Cùng với đội trưởng Đặng Anh Quân, hai chiến sĩ đã dung cảm hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của người dân trong vụ hỏa hoạn ngày 1/8.

Trong quyết định, Ban Thường vụ kèm theo phần thưởng 1 triệu đồng /cá nhân. Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Trung ương Đoàn.