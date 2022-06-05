Bình Dương: Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông trôi nổi dưới mương nước

Xã hội 05/06/2022 09:15

Người thân cho biết nạn nhân trước khi qua đời đã đi nhậu với bạn bè thì xảy ra trường hợp thương tâm trên.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 4-6 tại mương nước nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân đi ngang qua thì phát hiện có một chiếc áo nổi trên mặt nước.

Bình Dương: Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông trôi nổi dưới mương nước - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động

Nghi ngờ có người tử vong ở dưới nên người dân đã dùng cây gậy kéo vào, thì tá hỏa phát hiện đó là một người đàn ông, sau đó đã nhanh chóng đưa thi thể lên bờ và báo cơ quan chức năng.

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV, ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bình Nhâm nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và đưa nạn nhân lên bờ.

Bình Dương: Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông trôi nổi dưới mương nước - Ảnh 2
Người dân kéo đến xem lực lượng chức năng điều tra vụ việc - Ảnh: báo VOV

Qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thành Được (SN 1972, ngụ thành phố Thuận An).Theo người nhà nạn nhân, trước đó, ông Được có thông báo đi nhậu với bạn nhưng chưa thấy về, đến tối thì nhận được tin báo sự việc. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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