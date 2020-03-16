Sau khi ngửi thấy mùi hôi thối, người dân đi kiểm tra thì phát hiện một thi thể đang phân hủy trong bồn nước nhà vệ sinh ở ngôi nhà cấp 4.

Mới đây, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết hiện cơ quan này đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường tại căn nhà cấp 4 trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 15/3, người dân tại khu vực ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo ngửi thấy mùi hôi thối trong khu vực nên đi kiểm tra. Khi đến gần nhà của ông Đ.X.B (1970), mọi người tá hỏa phát hiện một thi thể đang phân hủy trong bồn nước nhà vệ sinh.

Ngôi nhà nơi người dân phát hiện thi thể đang phân hủy trong bồn nước - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tiền phong, sau khi tiến hành khám nghiệm, cơ quan công an xác định thi thể người đàn ông trong bồn nước là ông B. Được biết, ông B. sống một mình trong căn nhà này. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện 2 thi thể trôi trên sông

Mới đây, tại TP.HCM người dân cũng vừa phát hiện 2 thi thể trôi sông. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng 13/3, người dân đi ngang khu vực sông Sài Gòn, đoạn thuộc phường 13, quận Bình Thạnh thì phát hiện thi thể một người đàn ông mặc áo thun tay ngắn màu xám, quần đen. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân khoảng 40 - 50 tuổi.

Trong 1 buổi sáng, người dân phát hiện 2 thi thể trên sông Sài Gòn - Ảnh: Internet

Sau đó khoảng 30 phút, một người phụ nữ sống trong con hẻm thuộc đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể khác nổi trên sông Sài Gòn. Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới khoảng 50 tuổi.

Người dân tá hỏa phát hiện 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn trong cùng 1 buổi sáng Chỉ trong 1 buổi sáng, người dân phát hiện 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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