Bình Dương: Lại phát hiện thêm thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà

Xã hội 18/05/2019 08:46

Một người bạn đến nhà đưa đồ ăn thì thấy cửa bị khóa kín bất thường. Nghi có chuyện chẳng lành, người này cùng hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện ông Hùng đã tử vong.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút tối qua (17/5), Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường tại căn nhà tạm nằm trên hẻm 916 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – nơi một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường.

Bình Dương: Lại phát hiện thêm thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà - Ảnh 1
Ông Hùng được phát hiện tử vong trong căn nhà đóng kín - Ảnh: Internet

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi, quê Vĩnh Long).

Vào buổi chiều cùng ngày, một người bạn của ông Hùng mang đồ ăn đến thăm, gọi mãi nhưng không thấy trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người này đã nhờ hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện ông Hùng đã tử vong, thi thể đang bị phân hủy. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Bình Dương: Lại phát hiện thêm thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà - Ảnh 2
Ông Hùng làm kế toán cho một công ty gần nhà, sống một mình trong căn nhà thuê tạm - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan. Được biết, nạn nhân làm kế toán cho một công ty ở gần đó và thuê căn nhà này sống tạm một mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Chỉ mới cách đây hai ngày, vụ việc phát hiện hai thi thể bị giấu trong khối bê tông ở Bình Dương đã gây chấn động dư luận. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ được nhóm phụ nữ nghi liên quan đến vụ án mạng.

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Rạng sáng nay (18/5), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nhóm nghi phạm liên quan đến vụ án gây rúng động tại Bình Dương nhiều ngày qua.

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