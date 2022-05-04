Bình Dương: Đỗ xế hộp bên đường bị đập vỡ kính tan tành, chủ xe tá hỏa khi 50.000 USD bên trong 'bốc hơi'

Chủ xe trình báo Công an việc đậu ô tô bên đường để đi công việc, khi quay lại tá hoả phát hiện xe bị kẻ trộm đập vỡ kính và lấy đi 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 4/5, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông tin, đơn vị đang trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để để làm vụ chiếc ô tô bị đập vỡ kính.

Trước đó, đêm ngày 3/5, Công an phường Phú Hoà (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tiếp nhận trình báo của chủ xe du lịch về việc bị kẻ gian đập cửa kính ô tô, lấy đi số tài sản lớn trong xe. Theo anh L.B.H. (chủ xe) cho hay, anh đã đậu xe trên đường 30/4, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một để đi công việc. Khi quay trở lại thì tá hoả phát hiện xe của mình bị kẻ gian đập kính phía giữa xe.

Hiện trường chiếc xe ô tô bị đập vỡ kính và lấy trộm mất 50.000 USD bên trong - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Dân Việt, anh H kể kẻ trộm đã lấy đi 50.000 USD (ước tính trên 1 tỷ đồng) mà anh để trong xe. Ghi nhận tại hiện trường, xe của anh H. đậu sát bãi đất trống trên con đường khá đông người qua lại và được coi là khu trung tâm sầm uất bậc nhất của tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trước khi anh H. quay trở lại xe và phát hiện bị mất tiền thì trên địa bàn có cơn mưa lớn kéo dài. Nhận tin báo, lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để ghi nhận vụ việc đồng thời trích xuất camera trong khu vực để điều tra.

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