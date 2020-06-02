Người vợ đi làm về nhưng gọi cửa mãi mà không thấy chồng đâu. Đẩy cửa vào trong, cô bàng hoàng phát hiện chồng tử vong nên báo công an.

Khoảng 19 giờ ngày 1/6, vợ của người đàn ông tên Lương Văn Dũng (SN 1969, quê tỉnh Tây Ninh) đi làm về phòng trọ ở phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương nhưng gọi mãi mà chồng không ra mở cửa.

Mở cửa vào trong, người vợ phát hiện chồng đã tử vong nên báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP. Thuận An đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan. Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc anh Dũng không có biểu hiện gì bất thường. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đi làm về, vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Tiền Phong

Cách đây không lâu, tại TP. Thuận An cũng xảy ra trường hợp vợ phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ gây xôn xao dư luận.

Đêm 17/4, vợ anh Nguyễn Minh T. (SN 1988, quê Đồng Tháp) đi làm về nhưng gọi nhiều lần không thấy chồng mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, người vợ tìm cách mở cửa vào thì phát hiện chồng đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Theo một số người dân tại khu trọ, thời gian trước khi xảy ra sự việc, anh T. vẫn sinh hoạt, ăn ở bình thường trong dãy trọ. Hai vợ chồng cũng không to tiếng, cãi nhau. Ai nấy đều không hiểu nguyên nhân gì mà xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

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