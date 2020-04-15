Hé lộ lời khai hung thủ sát hại cô gái 16 tuổi trong phòng trọ

Xã hội 15/04/2020 14:57

Mười đột nhập định ăn trộm thì bị phát hiện. Nghi can sát hại cô gái trong phòng trọ rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi can Đậu Đức Mười (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An, trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi sát hại cô gái trong phòng trọ.

Theo lời khai, vào rạng sáng 9/4, Mười đột nhập phòng trọ của em P.T.B.M (16 tuổi, quê ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để trộm cắp. Khi bị em M. phát hiện, Mười đã dùng kéo đâm nạn nhân nhiều nhát, cướp một điện thoại di động rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Nghi can Đậu Đức Mười - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Gây án xong, Mười trốn lên Đắk Lắk. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Mười và di lý tỉnh Đồng Nai để lấy lời khai. Nghi can có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù vào tháng 3/2020.

Như đã đưa tin, vào rạng sáng 9/4, người dân trong dãy trọ đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh "trộm! trộm!" phát ra từ phòng em M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế). Người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện thiếu nữ bị đâm nhiều nhát trên người nên lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định trong phòng trọ của M. có nhiều vết máu dưới nền nhà. Tài sản cùng xe máy của nạn nhân không bị mất sau vụ án mạng.

Theo anh trai nạn nhân, M. vào Đồng Nai làm được gần một năm nay, chỉ đi làm rồi về phòng trọ, không qua lại hay có tình cảm với ai. Gia đình đã hoàn tất thủ tục đưa M. về mai táng tại quê nhà.

Đồng Nai: Thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại dã man trong phòng trọ sau tiếng hô 'Trộm! Trộm!'

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Cô gái bị sát hại trong phòng trọ ở Đồng Nai mới 16 tuổi. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ.

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