Cô vợ mắng chửi bồ nhí của chồng: "Từ ngày chồng tôi quen chị, anh ấy gom góp hết tiền bạc, gia đình tôi mất hết tất cả. Tôi ra nông nỗi này cũng là vì hai người".

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền video vợ mắng chửi bồ nhí của chồng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo hình ảnh trong clip, người vợ kéo theo người nhà đến phòng trọ nhân tình của chồng để nói lý lẽ. Anh chồng đứng chặn ở cửa ngăn không cho vợ vào phòng, mặc mọi người xung quanh ngăn cản: "Anh không về cũng được nhưng phải cho chị ấy vào nói chuyện chứ".

Người chồng một mực ngăn cản vợ - Ảnh cắt từ clip

Trong lúc hai bên đang giằng co, người thân của cô vợ nhanh chân lẻn vào phòng trọ, nói với người phụ nữ được cho là bồ nhí: "Mày sợ gì mà mày không ra?".

Tiếp đó, cô vợ bước đến nói chuyện phải trái với nhân tình của chồng: "Tôi nói cho chị biết nha, lần này là lần cuối cùng nha. Còn tiếp tục nữa thì chị đừng có trách. Từ ngày chồng tôi quen chị, anh ấy gom góp hết tiền bạc, gia đình tôi mất hết tất cả. Tôi ra nông nỗi này cũng là vì hai người. Từ 50 kí tôi chỉ còn hơn 30 ký".

Đáp lại lời mắng mỏ của chị vợ, cô bồ nhí tỏ ra khá bình thản, chỉ đứng hất mặt lên trời không đáp lời.

Người phụ nữ được cho là bồ nhí đứng trong nhà tắm, mặc kệ đôi vợ chồng giằng co - Ảnh cắt từ clip

Còn người vợ thì ra sức mắng mỏ - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đánh ghen nhận được hơn 4 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận chia sẻ: "Nếu không thể ở bên nữa thì giải thoát cho nhau"; "Nói chung không nên đánh ghen làm gì, vừa mệt mỏi vừa vi phạm pháp luật"; "Chuyện gia đình nên đóng cửa bảo nhau"; "Đối với phụ nữ không có nỗi đau nào bằng chồng ngoại tình"...

Tiền Giang: Người phụ nữ U60 bị cháu họ cưỡng hiếp sau khi nhờ theo dõi chồng để đánh ghen Nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà O. nhờ cháu họ của chồng theo dõi để đánh ghen. Thế nhưng sau đó gã cháu họ đã thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân.

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