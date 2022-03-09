Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị thay đổi quy định 5k trong phòng chống dịch Covid-19

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá quy định 5K nay đã không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay nữa, đồng thời đề nghị thay đổi quy định này để đảm bảo tính hiệu quả của việc phòng chống dịch Covid-19.

Theo Người Lao Động, phát biểu trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM vào ngày 9/3 vừa qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đề nghị các cơ quan chức năng cần xem xét và thay đổi quy định 5K trong phòng chống dịch Covid-19 vì theo ông quy định này trong giai đoạn bình thường mới như hiện nay có một số điểm đã không còn phù hợp. "Đeo khẩu trang, sát khuẩn thì người dân tương đối quen nên làm được nhưng khoảng cách thì bất ổn rồi. Quy định không tập trung cũng không còn phù hợp nữa nhưng cứ bảo tuân thủ 5k mà không sửa lại cho phù hợp, người dân không thực hiện được quy định vì không sát tình hình thực tế." - Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan chức năng cần xem xét và thay đổi quy định 5K trong phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Người Lao Động Để minh chứng cho vấn đề này, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết các học sinh khi đến trường học đều được giữ khoảng cách an toàn, nhưng trong lúc ngủ hay ăn thì lại không. Điều này khiến ông vô cùng lo ngại khi hiện thực đã chỉ ra số ca nhiễm Covid-19 ở học sinh tiểu học là cao hơn hẳn so với các cấp học khác. "Các cháu đi học bị nhiễm Covid-19 cũng ảnh hưởng đến hoạt động của gia đình. Phụ huynh phải chạy tới chạy lui. Chỗ này khó nhưng phải giải được" – Trước tình hình này, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị phải có sự phối hợp giữa ngành y tế với nhà trường, phụ huynh để kiềm chế lây nhiễm trong học đường.

Số ca nhiễm Covid-19 ở học sinh tiểu học là cao hơn hẳn so với các cấp học khác - Ảnh: Thanh Niên Ngoài ra, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng cần đổi mới thủ tục khai báo y tế sao cho thật sự ngắn gọn để người dân cảm thấy dễ thực hiện và nhận ra quyền lợi của mình mới không dẫn tới hiện trạng các ca nhiễm tăng cao và tự điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị cần có quy định và chế tài trong việc phòng chống dịch tại các nơi như cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh,... để tránh các hệ quả do việc người làm người không.

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