Bị tai nạn giao thông gãy gập chân trái, cô gái trẻ vẫn bình tĩnh nằm bấm điện thoại

Xã hội 04/10/2017 16:25

Vụ va chạm giao thông khiến đôi nam nữ điều khiển xe gắn máy ngã văng ra đường, nam thanh niên bất tỉnh nhân sự, còn cô gái vẫn nằm bình tĩnh bấm điện thoại dù chân trái bị gãy, người trầy xước.

Theo thông tin đăng tải trên Thời Đại, tối 3/10/2017 tại khu vực cầu Song Thiếp, đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô khiến đôi nam nữ bị thương nặng.

Cụ thể, đôi nam nữ điều khiển xe gắn máy mang BKS 19B1-149.. lưu thông ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, đến đoạn cầu Song Thiếp thì bất ngờ tông mạnh vào xe ô tô.

Bị tai nạn giao thông gãy gập chân trái, cô gái trẻ vẫn bình tĩnh nằm bấm điện thoại - Ảnh 1
Vụ va chạm mạnh với xe ô tô khiến đôi nam nữ điều khiển xe máy ngã văng xuống đường - Ảnh: Internet

Sau cú va chạm mạnh, xe gắn máy bị hư hỏng nghiêm trọng, đôi nam nữ ngã xuống đường, nam thanh niên bất tỉnh nhân sự, còn cô gái bị trầy xước và gãy gập chân trái. Điều đặc biệt là, thay vì than khóc hay tỏ ra đau đớn thì cô gái này lại bình tĩnh nằm bấm điện thoại.

Bị <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tai-nan-giao-thong.topic'>tai nạn giao thông</a> gãy chân trái, cô gái trẻ vẫn nghịch điện thoại
Tai nạn xảy ra khiến cả hai bị thương nặng, tuy nhiên cô gái vẫn nằm bấm điện thoại vô cùng bình tĩnh - Ảnh: Internet

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

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