Bị ngăn bán đất có mộ ông bà để trả nợ cờ bạc, con trai đánh đập, dọa giết cha

Xã hội 14/01/2021 15:23

Sau khi đánh đập cha ruột dã man vì không chịu bán phần đất có mộ ông bà, Thái còn viết giấy dọa giết cha.

Ngày 14/1, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Văn Thái (SN 1972; cư trú ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi đánh đập cha ruột dã man. 

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Bị ngăn bán đất có mộ ông bà, con trai đánh đập cha ruột - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin trên Người Lao Động, Thái dự định bán thửa đất do cha của Thái đứng tên để trả nợ cờ bạc. Cha Thái đồng ý nhưng chỉ cho con trai bán một phần đất, còn phần đất có mộ ông bà thì không được bán. Tuy nhiên, Thái nhất quyết đòi bán phần đất có mộ ông bà nên cha con nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 30/11/2020, Thái đưa người đến xem đất nhưng cha Thái nhất định không chịu ký tên sang nhượng chủ quyền sử dụng đất. Lời qua tiếng lại, Thái ném bộ tách uống trà vào người cha khiến nạn nhân bị thương tích 8%. Sau đó, Thái viết giấy hăm dọa sẽ giết cha nếu không đưa tiền cho Thái. Trước đó, Thái đã nhiều lần bị xử lý hành chính và xử lý hình sự vì gây rối trong gia đình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Tháng 4/2020, tại Phú Yên cũng xảy ra trường hợp con rạch nát đầu cha vì mâu thuẫn đất đai khiến nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, ông T. (74 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết bản thân bị bệnh nan y nên bàn bạc với con cháu chia đất đai. Cụ ông đồng ý chia cho con trai trưởng 6 lô đất vì có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, 4 người con còn lại mỗi người 1 lô đất, lô đất cuối cùng bán đi để lấy tiền cho ông T. chữa bệnh. Tuy nhiên, người con trai trưởng không đồng ý, đòi luôn lô đất chia cho ông T.

Chiều 20/4, gia đình tiếp tục đưa việc chia đất ra bàn luận. Ông T. thấy con trai trưởng có thái độ hỗn láo thì dọa đánh. Không ngờ ông bị con đẩy ngã xuống đất, dùng vật nhọn rạch nát đầu. Người nhà sau đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu. 

Bệnh viện xác định trên phần mặt và sọ đầu của ông T. có 17 vết thương và 1 vết thương cẳng tay trái.

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