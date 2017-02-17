Bí mật sinh con trong phòng ngủ, người mẹ nhẫn tâm ném chết đứa trẻ từ tầng 2

Xã hội 17/02/2017 10:57

Có thai với bạn trai khi chỉ mới 16 tuổi, người mẹ trẻ lén lút sinh con trong phòng ngủ rồi ném đứa trẻ qua cửa sổ tầng 2 khiến bé tử vong ngay sau đó, theo Mirror.

Antonia Lopez, 16 tuổi, sống ở Omaha ở bang Nebraska đã thừa nhận với cảnh sát rằng chính cô đã vứt bé gái do mình sinh ra qua cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai. Trước khi ném đứa con ra khỏi cửa sổ, cô gái đã gửi tin nhắn thông báo cho bạn trai và đăng một dòng trạng thái khó hiểu trên trang cá nhân của mình.

Bí mật sinh con trong phòng ngủ, người mẹ nhẫn tâm ném chết đứa trẻ từ tầng 2 - Ảnh 1
Antonia Lopez, 16 tuổi hoảng loạn sau khi một mình sinh em bé nên đã ném đứa trẻ qua cửa sổ. Ảnh: Mirror

Sựt? việc xảy ra vào ngày 30 tháng 9 năm ngoái, trong khi đang ngủ trên giường, bỗng nhiên Lopez cảm thấy phần bụng bị co thắt, lúc 1 giờ sáng ngày hôm đó, cô nhắn tin cho bạn trai của mình rằng: “Anh yêu, đứa bé đang đạp vào bụng của em rất mạnh, mỗi giây một lần khiến em rất đau”. Năm phút sau đó, Lopez lại nói với người yêu rằng mình thật sự rất đau phải vài phút sau cơn đau mới dừng lại.

Vào lúc 2 giờ 20 sáng, Lopez gửi cho người yêu mình tin nhắn cuối cùng: “Đứa trẻ là con gái”. Lúc này trên trang cá nhân của mình, cô cũng đăng một dòng trạng thái cầu cứu khó hiểu: “Làm ơn có ai đó xin hãy giúp tôi tìm một chiếc xe được không?”.

Sau khi vứt đứa trẻ qua cửa sổ, Lopez đã rất hoảng sợ và quẫn trí, cô đã gọi cảnh sát vào lúc 4 giờ sáng để tìm kiếm đứa trẻ. Đứa bé được tìm thấy và đưa đến bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.

Bí mật sinh con trong phòng ngủ, người mẹ nhẫn tâm ném chết đứa trẻ từ tầng 2 - Ảnh 2
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Mirror

Khi khai báo với cảnh sát, Lopez nói rằng trước đó cô không hề biết mình đang mang thai. Vào đêm xảy ra sự việc, cô cảm thấy đau bụng rất dữ dội, phần dưới cơ thể xuất hiện một cái túi, Lopez lôi nó ra và dùng chiếc kiềm cắt móng tay để cắt thì nhìn thấy bàn chân của em bé.

Bạn trai của Lopez nói rằng trước đó anh đã cố gắng khuyên cô nói chuyện với mẹ về việc mang thai và đi khám bác sĩ, nhưng cô từ chối vì sợ bị mắng.

Lopez bị buộc tội lạm dụng trẻ em nghiêm trọng và đối mặt với mức xử phạt lên đến 20 năm tù nếu tòa không tìm được thêm bất cứ tình tiết nào có lợi cho cô.

Theo luật sư biện hộ của Lopez  - Douglas Don Kleine thì vụ án này khiến người khác khiếp sợ, nhưng cũng khiến người ta đau lòng. Ông cho rằng: “Đối với tôi, sau khi xem xét vụ án thì nó không giống như hành động của nhũng người trưởng thành. Nếu Lopez đủ lớn, cô bé sẽ không làm như vậy. Toàn bộ sự việc này không hề được lên kế hoạch trước, nó chỉ là một hành động được bộc phát trong lúc hoảng loạn”.

Ngày 24 tháng này, Antonia Lopez sẽ được đưa ra xét xử trước tòa, có thể Lopez sẽ bị xử án treo hoặc được đưa đến trung tâm giáo dục thanh thiếu niên.

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