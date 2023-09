Hôm nay (5/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam nghi can Mã Minh Thu (55 tuổi, trú tại buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) để đấu tranh lấy lời khai, điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 31/3, một người dân đi ngang qua cầu số 1 (đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’gar) phát hiện bà Xuân đã tử vong bên đường, cạnh thi thể của nạn nhân có chiếc xe máy và nhiều vệt máu trên nền đất.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Xuân - Ảnh: Infonet

Nhận tin báo từ người dân, Công an huyện Cư M’gar nhanh chóng đến hiện trường để xác minh. Phát hiện cái chết của bà Xuân có nhiều điểm bất thường, Công an huyện Cư M’gar đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra.