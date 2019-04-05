Bị mắng 'ăn bám đàn bà', chồng dùng gậy đánh vợ tử vong rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông

Xã hội 05/04/2019 11:27

Tức giận vì bị vợ mắng "chỉ biết ăn bám đàn bà", xúc phạm đến cha mẹ nên Thu dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đầu vợ mình khiến bà Xuân gục tại chỗ.

Hôm nay (5/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam nghi can Mã Minh Thu (55 tuổi, trú tại buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) để đấu tranh lấy lời khai, điều tra, làm rõ về hành vi giết người

Thu được cho là đã ra tay sát hại vợ mình là bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi) rồi dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông nhằm chối bỏ tội lỗi.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 31/3, một người dân đi ngang qua cầu số 1 (đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’gar) phát hiện bà Xuân đã tử vong bên đường, cạnh thi thể của nạn nhân có chiếc xe máy và nhiều vệt máu trên nền đất.

Bị mắng 'ăn bám đàn bà', chồng dùng gậy đánh vợ tử vong rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Xuân - Ảnh: Infonet

Nhận tin báo từ người dân, Công an huyện Cư M’gar nhanh chóng đến hiện trường để xác minh. Phát hiện cái chết của bà Xuân có nhiều điểm bất thường, Công an huyện Cư M’gar đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định bà Xuân bị sát hại chứ không phải tai nạn giao thông. Sau khi theo dõi, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an xác định chồng nạn nhân chính là nghi phạm chính của vụ án.

Sau khi được triệu tập lên công an làm việc, Thu một mức chối tội và khẳng định vợ mình chết do tai nạn giao thông. Tuy nhiên trước những lập luận của cơ quan điều tra và các bằng chứng không thể chối cãi, Mã Minh Thu đã cúi đầu nhận tội.

Bị mắng 'ăn bám đàn bà', chồng dùng gậy đánh vợ tử vong rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông - Ảnh 2
Cơ quan công an đưa Mã Minh Thu về chòi rẫy để tìm hung khí gây án - Ảnh: Infonet

Thu khai vào khoảng 18 giờ 30 ngày 31/3, bà Xuân trách cứ Thu về việc chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn to tiếng. 

Tức giận vì bị vợ mắng "chỉ biết ăn bám đàn bà", xúc phạm đến cha mẹ nên Thu dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đầu vợ mình khiến bà Xuân gục tại chỗ.

Sau đó Thu chở vợ đến bệnh viện cấp cứu. Khi đi đến khu vực cầu số 1 (đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’gar) bà Xuân đã trút hơi thở cuối cùng.

Thu dựng hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi chạy bộ về rẫy, lau dọn máu me, chôn hung khí gây án sau vườn để che đậy tội ác.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

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