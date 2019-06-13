Theo cáo trạng, vào năm 2004, Phương và chị Nguyễn Thị K. (SN 1976, trú tại thôn 8, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nảy sinh quan hệ tình cảm đồng giới .

Sáng nay (13/6), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1970, trú tại thôn 8, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Từ khi ở chung, giữa Phương và chị K. thường xuyên xảy ra tranh cãi. Đến ngày 21/12/2018, Phương và chị K. tiếp tục mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Đến ngày 24/11/2006, chị K. sinh cháu Vũ Minh T. Cũng trong thời gian này, Phương chuyển đến sinh sống cùng gia đình chị K.

Trong lúc cãi nhau, chị K. đuổi Phương ra khỏi nhà nhưng Phương không chịu đi, còn đe dọa sẽ giết cháu T. Tối hôm đó, chị K. và con ngủ trong phòng còn Phương ngủ dưới khu vực nhà bếp.

Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, chị K. dậy đi làm còn cháu T. vẫn đang ngủ trong phòng. Một lúc sau, Phương tỉnh dậy không thấy chị K. đâu, nghĩ lại chuyện cãi nhau hôm qua và bị đuổi khỏi nhà nên nảy sinh ý định sát hại cháu T. rồi tự tử.

Bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương bị tuyên phạt 15 năm tù về tội giết người - Ảnh: Công Lý

Tiếp đó, Phương ra phòng khách khóa cửa, lấy dầu hỏa cùng bật lửa đi vào phòng ngủ của cháu T. Phương đổ dầu hỏa lên chăn nệm rồi châm lửa đốt. Khi lửa bùng lên, Phương ôm chặt con trai người tình để cùng chết.

Tuy nhiên cháu T. vùng chạy về phía nhà vệ sinh. Phương đuổi theo, dùng một khúc gỗ đánh vào đầu cháu T. đến bất tỉnh.

Tưởng cháu T. đã chết nên Phương quay lại nhảy vào đám lửa nhằm tự sát. Tuy nhiên không chịu được lửa quá nóng nên Phương chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã hợp sức dập lửa, đưa cháu T. đi cấp cứu đồng thời đưa Phương đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk, bé T. bị chấn thương với tỉ lệ thương tích 25%.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương 15 năm tù giam về tội Giết người.