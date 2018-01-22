Bị bắt quả tang trộm ngô, bé trai quỳ lạy van xin vẫn bị đánh tơi tả

Xã hội 22/01/2018 17:45

Bắt được bé trai hái trộm ngô, người phụ nữ cùng con trai liên tục dùng gậy, tay đánh vào đầu và bụng đứa trẻ khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh hai mẹ con đánh đập dã man một đứa trẻ vì tội ăn trộm ngô.

Bị bắt quả tang trộm ngô, bé trai quỳ lạy van xin vẫn bị đánh tơi tả - Ảnh 1
Bài viết "gây bão" mạng suốt nhiều giờ qua - Ảnh chụp màn hình

Theo người đăng tải bài viết, sự việc xảy ra tại thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Trong đoạn clip, bé trai mặc áo đỏ khoảng 11-12 tuổi bị một người phụ nữ và nam thanh niên túm áo, đánh đập.

Bị bắt quả tang trộm ngô, bé trai quỳ lạy van xin vẫn bị đánh tơi tả - Ảnh 2
Bị bắt quả tang trộm ngô, bé trai quỳ lạy van xin vẫn bị đánh tơi tả - Ảnh 3
Bé trai bị mẹ con chủ vườn đánh đập liên tục - Ảnh: Facebook

Đau đớn, đứa trẻ vụt chạy nhưng không thoát. Sau đó, người phụ nữ dùng gậy đập vào chân cậu bé trong khi nam thanh niên liên tục dùng tay đấm vào bụng, mặt.

Trong lúc bị đánh, cậu bé liên tục chắp tay van xin tha thứ: “Đây là lần đầu tiên, những lần khác không phải cháu làm. Hôm qua cháu đi học, bà không tin bà có thể hỏi bố cháu. Cháu xin lỗi, lần sau cháu không thế nữa, cháu xin bà”.

Bị bắt quả tang trộm ngô, bé trai quỳ lạy van xin vẫn bị đánh tơi tả - Ảnh 4
Dù cậu bé liên tục chắp tay van xin nhưng mẹ con chủ vườn vẫn không dừng tay - Ảnh: Facebook

Theo lời phân trần của người phụ nữ trong đoạn clip, đây không phải là lần đầu tiên vườn của bà bị mất trộm. Trước đó bà đã bị mất nửa luống ngô và một ít sắn (khoai mì).

Mặc dù người xung quanh khuyên nên vào gặp ba mẹ cậu bé nói chuyện nhưng người phụ nữ vẫn nhất quyết không buông tha. Thậm chí bà còn lên tiếng mắng những ai bênh vực đứa trẻ.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã gây ra cuộc tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng.

Một số người lên tiếng chỉ trích hành vi bạo lực của hai mẹ con bà chủ vườn. Họ cho rằng dù sao cậu bé vẫn còn nhỏ, cách tốt nhất là đến nhà giải quyết với gia đình. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng hành vi của bà chủ vườn ngô không sai hoàn toàn. Theo họ, những đứa trẻ như vậy nếu không nhận được bài học thích đáng thì lớn lên dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

“Chỉ là bắp ngô thôi mà, thằng bé nó thích ăn nên bẻ trộm. Là người lớn nên nhắc nhở trẻ thôi vậy mà hai mẹ con thi nhau đánh nó đau thế. Nó xin tha mãi không cho, không mủi lòng cũng hay thật”, T.N bình luận.

Bị bắt quả tang trộm ngô, bé trai quỳ lạy van xin vẫn bị đánh tơi tả - Ảnh 5

Bị bắt quả tang trộm ngô, bé trai quỳ lạy van xin vẫn bị đánh tơi tả - Ảnh 6
Bài viết khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa - Ảnh chụp màn hình

“Nói thật, ăn cắp đồ hay ăn cắp con gà, con chó thì mới đáng lên án chứ còn trẻ con ăn cắp củ khoai, bắp ngô hay hoa quả thì bình thường. Hầu như tuổi thơ ai cũng có một vài lần, người lớn nhiều khi thấy hoa quả còn tiện tay hái nữa mà”, T.D cho rằng việc đứa trẻ trộm ngô không đáng lên án và bị đánh đập như vậy.

“Nông dân sống bằng mồ hôi, trồng mãi mới được mất luống ngô, bị ăn cắp thử hỏi ai không tức. Mà bà ấy có tính đánh nó đâu, tính mang nó về bắt đền nhưng nó chạy thế là đánh. Tuy đánh người là sai, nhưng nhỏ ăn cắp ngô, ăn cắp sắn thì lớn lên là sao thành người tốt được”, N.T phản bác.

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Từ khóa:   trộm ngô bé trai trộm ngô

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