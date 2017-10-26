Qua những bức ảnh được chủ tài khoản Facebook H.K chia sẻ, có thể thấy thanh niên này bị đánh bê bết máu, người bị trói chặt, treo ở cột điện. Trong một số bức ảnh khác, người này lại nằm bất tỉnh.

Được biết sự việc trên xảy ra tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).Theo thông tin của Thời Đại, sự việc trên hoàn toàn có thật. Nam thanh niên bị treo cổ là người ở xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa). Lãnh đạo UBND xã Mai Đình cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ tối 24/10. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến giải cứu nam thanh niên này kịp thời.

Do vết thương quá nặng nên thanh niên này đã được đưa đi chữa trị. Đồng thời, chính quyền cũng đã nhắc nhở đối tượng trộm chó.

Sự việc trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng người dân đánh như vậy là đúng vì những kẻ trộm chó nên bị trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nên tha thứ cho thanh niên này vì mọi việc đã có pháp luật giải quyết.

Cách đây không lâu, người dân huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã đánh chết một trong hai nghi phạm trộm chó. Sau đó, những người liên quan đã bị cơ quan chức năng tạm giam và có nguy cơ lãnh án tù. Do đó, nhiều cư dân mạng khuyên mọi người nên bỏ qua để bản thân không phải vướng vào vòng lao lý vì một phút nóng giận.

“Thôi thì giao nó cho công an đi mọi người ạ. Treo cổ nó thế mà nhà nó thấy thì xót, tội ông bà già nó, con dại cái mang. Dù biết con mình có lỗi, nhưng hãy đặt mình ở vị trí người làm cha làm mẹ, thấy con thế thì dạ nào chịu được”, B.Q.T khuyên can.

“Vừa đáng thương, vừa đáng trách. Lương thiện không làm đi làm việc bất lương để rồi nhận kết quả vậy. Hi vọng sau trận đòn sẽ nhận thức được hành vi của mình là sai lầm mà từ bỏ. Còn phía người đánh, giận quá mất khôn rồi, biết là con chó quý, biết là có tình cảm, biết là giận nhưng chó cũng đã chết, không lẽ đánh chết trộm chó rồi con chó có sống lại không? Nếu có thì đánh, chứ mất con chó, thêm ở tù nữa, dù gì cũng là 1 mạng người. Tha được thì tha, không tha được thì đánh 1 cái, 2 cái cảnh cáo rồi giao cho công an. Lấy vũ lực để đáp lại vũ lực không phải là cách hay”, ý kiến của B.N.

Tuy nhiên, những nạn nhân bị trộm chó lại không đồng tình với ý kiến này. Họ xem chó như người thân trong gia đình, do đó những kẻ trộm chó nên bị trừng trị thích đáng.

“Cho tới khi con chó theo mọi người từ nhỏ đến lớn ăn phải bả của chúng nó lết đến vòng tay của mày ư ử sùi bọt mép cố ngẩng đầu nhìn bọn mày lên cơn co giật rồi chết đau đớn thì mọi người mới thấy đáng kiếp cái tụi trộm chó này.

Hay nếu được vô lò mổ chó chứng kiến con chó bị trộm bán cho người ta đập đầu dội nước sôi cắt tiết mổ bụng lấy lòng thui bán thì mọi người mới cảm thấy tụi này chết còn chưa hết tội nữa.

Còn ai thánh mẫu quá thì trong mắt mọi người nó chỉ là một con chó nhưng trong mắt tôi nó là thành viên thân thiết trong gia đình dù nó chỉ là vật nuôi, tổn thất tình cảm tinh thần của tôi là có. Còn loại người chỉ biết gây hại xã hội, làm tổn thương người khác thì không đáng làm người để hưởng nhân quyền nữa”, K.H bức xúc khi mọi người bênh vực thanh niên trộm chó.

“Biết bao nhiêu vụ mà còn bắt chó trộm, điều đó chứng tỏ nó méo sợ! Thanh niên, tay chân đầy đủ, không tự kiếm tiền mà xài, trộm cắp bị đánh vậy là đáng”, H.B cho rằng đây là hình phạt thích đáng cho những thanh niên không lo lao động mà đi trộm chó để kiếm tiền.